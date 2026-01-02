Will Smith, demandado por presunto acoso sexual y despido improcedente

El actor estadounidense Will Smith ha sido demandado por el violinista Brian King Joseph, finalista de America's Got Talent, por presunto acoso sexual, despido improcedente y represalias. Los hechos, según ha informado el medio "Variety", se sitúan alrededor de "Based on a True Story: 2025 Tour", la gira musical del actor y rapero vinculada al lanzamiento de su primer álbum en dos décadas.

La demanda se registró el 31 de diciembre de 2025 ante el Tribunal Superior de California. En el escrito, Joseph sostiene que Smith habría incurrido en un "comportamiento depredador" y que había "preparado de forma deliberada para una explotación sexual" durante la citada gira.

De acuerdo con el relato incorporado en la documentación que acompaña a la demanda, Joseph afirma que el intérprete de "Men In Black" lo contrató a finales de 2024 para actuar en un concierto en San Diego y que, posteriormente, le propuso unirse a la gira "Based on a True Story" y colaborar en un nuevo álbum.

El demandante añade que, con el tiempo, ambos habrían desarrollado una relación personal estrecha y que Smith le habría reiterado expresiones similares como: "Tú y yo tenemos una conexión especial que no tengo con nadie más".

La demanda sitúa un episodio clave en la primera etapa del tour, en marzo de 2025, durante una parada en Las Vegas. Joseph defiende que su bolsa, en la que estaba la llave de su habitación, desapareció durante horas hasta que la localizaron y se la devolvieron.

A partir de ahí, afirma que creyó que personal vinculado a la organización habría accedido a su habitación sin permiso y que más tarde encontró objetos que no le pertenecían como productos de higiene personal y medicación con receta, además de una nota que interpretó como que "un individuo desconocido pronto regresaría a su habitación para tener actos sexuales" con él.

Según el escrito judicial, el músico comunicó lo sucedido a seguridad del hotel, a representantes de Smith y a una línea policial. La demanda añade que, pocos días después, un integrante del equipo de Smith lo habría acusado de inventarse el incidente y de intentar avergonzarlo, tras lo cual se le informó de su salida de la gira.

Un abogado de Smith ha negado las acusaciones en declaraciones a la revista "People". "Las acusaciones del señor Joseph relativas a mi cliente son falsas, carentes de fundamento y temerarias. Se niegan categóricamente y emplearemos todos los medios legales disponibles para abordar estas afirmaciones y garantizar que la verdad salga a la luz", ha manifestado el representante del actor.