"El proyecto de la Lagoa de Antela me sirve para descubrir mi identidad"

Blas González nació en Venezuela, pero siempre se sintió atraído por su tierra materna: A Limia, concretamente, la parroquia de Baronzás, en Xinzo. Rescató de su progenitora, Josefa Sotelo, algunas de las anotaciones que hizo en tiempos sobre la Lagoa de Antela, cuya desecación le provocó una profunda conmoción y, durante el pasado 2018, realizó medio centenar de fotografías para ilustrar aquellos manuscritos. "Cadernos da Limia: Apuntes dunha lagoa ausente" acaba de ser seleccionada junto a otros dos proyectos por la plataforma "stArt", que pretende impulsar sueños como el de Blas: ver sus cuadernos publicados en formato libro. La historia de la Lagoa antelana será contada este sábado en Bilbao.

¿Como fue el proceso de captación de imágenes este verano?

Me dediqué a redescubrir la zona. Me sentía un poco como un "outsider", aunque existía un vínculo emocional que me conectaba con ella.

¿En qué consiste su proyecto?

Hice una estructura compuesta por mis fotografías y algunos textos extraídos del libro de mi madre sobre la Laguna de Antela. Se divide en varios episodios: la memoria, la sentencia de la desecación, el uso agrícola del terreno y la relación de la gente con el territorio. No está publicado por una editorial pero sí tengo una maqueta que será la que presente este sábado en Bilbao. Este proyecto lo envié a un concurso de una plataforma denominada "stArt" que promociona trabajos de gente que, como yo, desarrolla nuevas ideas. Me seleccionaron junto a otros dos, remitidos desde otros puntos del país.

¿Qué le motivó a hacer este cuaderno sobre la Lagoa?

Mi inspiración primera fue, además de mi vinculación emocional, la "Memoria Asolagada" de Xosé Lois Martínez Carneiro. Por el camino descubrimos las notas de mi madre, y que me sirvieron para estructurar el proyecto. Ella y mucha gente de cierta edad sufrió la pérdida de la Lagoa de Antela. Pienso que se ha perdido cierta identidad como pueblo y que básicamente han convertido esa zona en un gran polígono industrial. En mi caso, que nací en Venezuela, tengo familia de A Limia y vivo en Vigo, este proyecto me está ayudando a descubrir mi propia identidad.

¿Qué va a presentar en Bilbao?

Allí supongo habrá quien ni haya oído hablar de la Lagoa de Antela, así que me hice un pequeño documento para explicar qué fue la laguna y como se hizo el proceso de desecación.