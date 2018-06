Crónicas musicales en acústico

Desde que el 25 de junio de 2016 se presentara de forma oficial su gira, que empezaría en septiembre de ese mismo año, Indomable apenas se ha bajado de los escenarios. Dos años después, Arturo Rodríguez (Ourense, 1983), artífice de Indomable, su primer proyecto en solitario, ha dado más de 120 conciertos en cuatro países diferentes, en ocasiones acompañando a artistas como Iván Ferreiro, con quien ha actuado en Londres y Dublín, Ángel Stanich o Xoel López.

"Tocar con estos músicos me ha dado mucha visibilidad. Estoy muy agradecido porque me han invitado a que su público me conozca, cuando a día de hoy es muy difícil llegar a la gente", explica Rodríguez. Indomable ofrecerá un concierto mañana en el marco de las Fiestas de Ourense, a las 20,00 horas en la plaza de San Martiño.

Siempre ligado a la música, Arturo Rodríguez vivió unos años en el extranjero y fue en ese momento cuando empezó a escribir sus experiencias. De estos textos salieron las "crónicas musicales" que integran "Incondicional e Imperfecto", el primer álbum de Indomable. "No todas las letras son autobiográficas, yo veo algo y lo adapto a mi historia", explica el artista ourensano.

Este trabajo está integrado por canciones compuestas y grabadas a voz, guitarra, bombo, armónica y pandereta por el propio Rodríguez: "Más que dificultad, lo que hay detrás de este proceso es mucha sincronización".

Los temas de su trabajo debut se caracterizan por la sencillez, los elementos acústicos y donde se premia a la canción sobre todo, "una propuesta alejada de los fuegos artificiales, porque yo quería que el sonido fuese igual en el estudio y en los conciertos".

Ahora que ha logrado profesionalizar su música a través de Indomable, "que ha sido todo bueno", hace balance de los años vividos y recuerda que, en el mundo del arte, las cosas no suelen ser pan comido: "Este es un terreno fangoso, pero a base de trabajo, empeño y de aprovechar las oportunidades, todo puede ser".