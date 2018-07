Cartelle e A Merca contarán con cobertura ultrarrápida de Internet no ano 2020

Os veciños dos concellos de Cartelle e A Merca contarán con coñexión a Internet ultrarrápida no ano 2020. Estas actuacións están enmarcadas dentro do Plan de Banda Larga da Xunta e do Estado. Con elas, un total de 13 núcleos de ambos municipios beneficiaranse de velocidades de acceso a Internet de ata 100Mpbs.

Estas porcentaxes e zonas poderían ampliarse coas convocatorias que o Estado ten pendentes de adxudicar, unha delas, este mesmo ano por valor de 18,5 millóns de euros.

Así o explicou este venres a directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Mar Pereira, durante a súa comparecencia na 6º comisión do Parlamento.