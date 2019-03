Niños de A Bola se reúnen con la alcaldesa en el concello

La alcaldesa de A Bola, María Teresa Barge, tuvo un encuentro con un grupo de representantes activos de la juventud del ayuntamiento, para conocer cuáles son sus expectativas e inquietudes con respecto a su municipio.

Así, de una manera amena, participativa y en un clima distendido, estos chicos pudieron hablar con la alcaldesa sobre diferentes aspectos y potenciales iniciativas a impulsar para el avance del municipio.

Tras la reunión, el grupo de jóvenes valoraron como muy positiva esta oportunidad y agradecieron la actitud abierta y de compromiso mostrado por la regidora, que destacó "a importancia deste tipo de reunións non só para coñecer a opinión da xuventude de A Bola coma un esencial punto de vista constructivo a ter moi en conta de cara a unha futura liña política dirixida á mocidade, senon tamén por seren a clave dun relevo xeracional e esenciais axentes activos implicados no desenvolvemento e dinamización do territorio e fixación de poboación activa".