Núñez Feijóo apela en Celanova al voto unido del PP

"Celanova ten que seguir por esta autovía (en referencia al PP y a la AG-31) hacia o futuro". Así cerraba ayer el mitin en Celanova el líder de los populares gallegos Alberto Núñez Feijóo, en una abarrotada sede del PP donde no faltaron los alcaldes y candidatos de la comarca, el presidente provincial Manuel Baltar, el diputado Pablo Pérez o el parlamentario Antonio Mouriño. Feijóo apadrinó así a José Luis Ferro, en su primer acto público tras la confirmación de que será nuevamente el candidato del PP celanovés.

En un discurso elaborado por y para su electorado, Núñez Feijóo expresó su apoyo a proyectos locales como la residencia de ancianos o la piscina climatizada "como o fixemos coa autovía" y agradeció el trabajo de los diez alcaldes populares que gobiernan en Terra de Celanova, no solo en favor de sus vecinos, sino para lograr mantener la mayoría absoluta del PP. "Dende Celanova constrúense deputacións e gobernos", dijo, para acto seguido resaltar la importancia de "ser útil e non dividir" el voto en un panorama político "onde as alternativas son o socialismo radical ou o separatismo independentista".

La visita a la comarca, añadía el presidente provincial Manuel Baltar, "permitiu visualizar que os candidatos, agrupados e unidos en torno ás siglas do PP, teñen proxectos de futuro para os seus concellos", señalaba, al tiempo que resaltaba la importancia de estos encuentros para intercambiar opiniones y valoraciones con los lugareños.

Núñez Feijóo empezó la mañana visitando A Bola, donde fue recibido por la alcaldesa y candidata popular, María Teresa Barge, en la sede del partido en Seixomil. Y lo terminó en el espolón de la Praza Maior de la villa de San Rosendo tras darse un paseo en un Seat 850 de 1972 propiedad de un vecino.