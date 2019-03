El PSdeG ficha a Pazos Dalima en Gomesende

Santiago Pazos Dalima será el próximo candidato del PSdeG-PSOE en Gomesende para las próximas elecciones municipales. El nuevo portavoz socialista es el actual presidente y concejal de Movemento Democrático de Gomesende (MDG), partido que no concurrirá a las urnas en esta ocasión al concurrir sus integrantes bajo las siglas socialistas. "Decidimos presentarnos baixo as siglas do PSdeGPSOE porque como movemento veciñal, cada vez resultábanos máis complexo manter a flote o partido, economicamente falando. Os socialistas dannos a posibilidade de sumar o noso proxecto, a súa axuda en temas organizativos, comunicativos e a experiencia dun partido tan sólido coma o PSdeG-PSOE de Ourense", explicaba Pazos Dalima, quién subrayó que "temos moito traballo que facer nun municipio que vai a deriva en todos os aspectos cotiás e que debe investir máis no seu futuro senón quere seguir esmorecendo".

Los servicios sociales, el estado que presentan las infaestructuras viarias y la "inexistencia" de políticas que creen empleo son las principales preocupaciones y los retos a los que esperan poner solución desde el partido socialista. "Temos que darlle un futuro no rural a nosa pouca xuventude e reverter a situación demográfica que cada vez é máis grave", dijo Pazos.