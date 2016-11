El conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, ha presidido hoy la inauguración en la Ciudad de la Cultura de Galicia de la exposición "Camilo José Cela: 1916-2016. O centenario dun Nobel. Un libro e toda a soidade" que repasa toda la iconografía y obra del célebre escritor de Iria Flavia.



Bajo este título, la muestra ofrece un recorrido por la vida del escritor gallego a través de 600 piezas donadas por el propio autor a la Fundación Camilo José Cela, que se dividen en 44 secciones distintas según su temática.



Entre el material presente en esta exposición, se cuentan manuscritos y primeras ediciones de sus novelas más importantes, así como objetos personales -como la mochila que empleó en su viaje a la Alcarria-, fragmentos de películas en las que participó en vida, obras de arte adquiridas o alguno de los miles de reconocimientos que le fueron concedidos.



"Camilo José Cela: 1916-2016. O centenario dun Nobel. Un libro e toda a soidade" estará disponible en el Museo del Gaiás desde este 19 de noviembre hasta el próximo 19 de febrero, fecha en que concluirá su exposición pública.



La entrada es gratuita y podrá ser visitada de martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas, además de contar con turnos de visita guiada diarios.



El comisario de esta exposición, Adolfo Sotelo, ha declarado que Cela fue, junto con Ramón María del Valle-Inclán, uno de los dos escritores gallegos en lengua castellana "más importantes" de la historia, como muestra el hecho de haber obtenido un Premio Nobel de Literatura, lo que no es "una dádiva cualquiera".



Según Sotelo, la muestra hoy inaugurada supone un "itinerario humano, intelectual, literario y cultural" cuyo protagonista es el literato gallego, de quien se enseñan sus múltiples vertientes como creador y artista.



Asimismo, el comisario también ha subrayado que la exposición hace visible el "contexto celiánico", los distintos momentos vitales del autor, a través de sus artículos en prensa analizando la actualidad o a través de las críticas literarias que fueron escribiéndose sobre él.



Sotelo ha concluido su intervención con un alegato para que la obra de Cela siga "estando en Galicia" y se respeten las voluntades del autor a su muerte, en la que dejó escrito que este era su deseo.



A continuación, ha subido al estrado el conselleiro Román Rodríguez, quien ha considerado "injusto" que Cela no alcanzase reconocimiento suficiente en Galicia para ser "profeta en su tierra" a pesar de no escribir en gallego.



Para el titular de Cultura del Ejecutivo gallego, Camilo José Cela sí tenía presente a Galicia en su vida y obra, ya que esta tierra es "paño de fondo de parte de sus mejores piezas" y -ha abundado- el propio escritor explicita su procedencia en su "forma de ver el mundo" e interpretarlo.



Rodríguez ha loado también el trabajo de la Fundación Camilo José Cela que, ha afirmado, "permite acercarse" a la figura del autor, quien "quiso devolver algo de lo que Galicia le dio" con su donación de enseres personales a esta institución que lleva su nombre.



El conselleiro ha concluido incidiendo en las "novedades" que esta exposición presenta tras su paso por la Biblioteca Nacional de Madrid, donde recibió cerca de 100.000 visitas, las cuales coinciden en tratar de destacar la "íntima relación" de Cela con su tierra natal.