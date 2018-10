Christina Rosenvinge: "He luchado contra los prejuicios gran parte de mi carrera"

La cantante Christina Rosenvinge, que ha recibido el Premio Nacional de Músicas Actuales, ha asegurado que ha tenido que "luchar contra los prejuicios" a lo largo de su carrera artística, en especial por su imagen de icono pop adolescente adquirida por el éxito de Christina y Los Subterráneos.



"Comenzar desde tan joven fue muy positivo porque pronto consideré la posibilidad de vivir de la música, pero como consecuencia he tenido que luchar contra los prejuicios durante gran parte de mi carrera", ha señalado la compositora, quien también apunta a parte de las compañías discográficas.

"Para ellos el mérito artístico no tiene tanto valor como tu rentabilidad: te ven más como activo que como valor artístico", ha lamentado, tras recordar por el contrario que ha recibido el respaldo del público y de medios "de prestigio musical", a pesar de haber tenido "una carrera inusual"

"Ha sido una evolución personal con condiciones que se dan pocas veces, en especial en las carreras masculinas. Lo que reconoce este premio es haber renunciado al éxito para adentrarme en caminos artísticos más arriesgados, una apuesta que en algunos momentos ha sido difícil de asumir", ha resaltado.



La cantante madrileña ha calificado de "honor" haber recibido este galardón que "está por encima de cualquier signo político". "Son premios que da el mundo de la cultura a artistas que contribuyen de manera significativa a la música", ha reiterado, después de admitir que ha sido una "sorpresa". "No sabía que estaba mi nombre en la mesa, he fantaseado con ello, pero este año ni sabía cuándo se daba", ha aseverado.



Rosenvinge, quien explica con humor que el dinero del premio servirá para "poner en marcha algún proyecto musical y para dos o tres banquetes", ha defendido el pop, género al que se adscribe su música. "Es un género bastardo que engloba a todos los demás, en el pop no existe el purismo: de hecho, la música que yo hago tiene por momentos deudas con la bossa nova o la música contemporánea", ha concluido.