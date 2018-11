El legendario concierto de Camaron en Montreux en 1991, reeditado por Universal Music Spain

La música de José Monge Cruz desnudaba su alma y empatizaba con el resto. Esa expresión era la que más gustaba a Quincy Jones, que apadrinó una actuación de la mano del productor Pino Sagliocco en el XXV Festival de Montreux en 1991. El músico y productor de Michael Jackson agarró el micrófono, consciente de que la actuación sería legendaria y presentó a Camarón de la Isla. El "Soy gitano" arrancó con palmas, con las primeras entonaciones que centraron las miradas de todos en el casino de la ciudad y un toque profundo, acompasado por la guitarra de Tomatito. La "fiesta sevillana" ensalzaba el arte del flamenco sobre el escenario y los espectadores completaban el ritual español con una paella que ofrecía el restaurante del salón.

De aquella escena, han pasado 27 años. El 6 de julio de 1991, Camarón estaba nervioso, cansado y su salud no pasaba por el mejor momento. El casino de Montreux era un reto mayúsculo para el artista y lo coronó con siete canciones donde conectó de forma directa con las emociones de los asistentes y dejó una marca musical que tiene el sentimiento como nota predominante . El productor musical Pino Sagliocco confesaba que hasta el propio Quincy Jones, bajó al camerino y le dijo que "nunca he estado tan cerca de alguien que me haya ensañado su alma como él, de corazón te lo digo".

Universal Music Spain publica ahora una actuación legendaria de Camaron que se produjo un año antes de su muerte. En palabras de Juan Sueiro, ingeniero de mezcla de esta edición de Montreux 1991, todo un reto. "Tomé la decisión de trabajar en un enfoque que podríamos llamar 'personalizado' -señala-. De este modo, cuando se reproduzca en un home cinema con su configuración estándar este DVD, el oyente escuchará un audio equilibrado, desde un punto de vista cercano, que le permitirá tener una primera percepción excelente. Pero el usuario, a través de su mando a distancia, también podrá escoger su propia experiencia sonora. Subiendo el volumen del altavoz central escuchará mucho más cerca a Camarón e incluso podrá situarse junto al cajón de Tino di Geraldo en 'Soy gitano' y el bis final. Sin embargo, si lo que sube son solamente los altavoces traseros, la distancia sonora con la escena será mucho mayor. Estará mucho más inmerso en el público. Otra forma de escuchar sería bajando el altavoz central. De esta forma apreciará mucho más el arte de todos los músicos y muy especialmente la maestría del gran Tomatito. Las opciones son tantas que estoy seguro que hará disfrutar". Toda una experiencia musical para acercar la música y el sentimiento de un "grande" con "duende", reeditada ahora en formato digital.

La música de Camarón vive y pervive en cualquier oído. La fuerza de su voz y su expresividad en cada verso con toque gitano conquistaron aquel casino de Montreux en 1991. La tecnología y el factor humano hace que los fangos y las bulerías del artista gitano se puedan disfrutar de nuevo. Esta noche, a partir de las 00.00 horas, Universal Music Spain publicará en Youtube la actuación de Camarón. Las palmas volverán a marcar el paso de "Soy gitano", para recordar un réquiem musical de un artista único.