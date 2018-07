El coro de góspel que actuó en la boda de duques de Sussex grabará un disco

El coro de góspel The Kingdom Choir, que en la boda de los duques de Sussex el pasado 19 de mayo interpretó el clásico "Stand by Me", ha firmado un contrato con la discográfica Sony para la grabación de su primer álbum, informaron este martes medios británicos.



El conjunto se fundó en Londres en 1994 y, hasta su mundialmente televisada actuación en la boda real celebrada en el castillo de Windsor, nunca había actuado ante una audiencia de más de 200 personas, si bien la fama ha tocado a su puerta.



Su interpretación de la canción de Ben E. King llegó en junio al número uno de las listas Billboard -termómetro de la popularidad de los géneros musicales de EE.UU.- de góspel y el vídeo de su intervención en la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle ha recibido más de diez millones de visitas en el portal YouTube.

Ahora, el grupo ha firmado un contrato con la casa Sony Music UK y la fecha programada para el lanzamiento de su álbum debut es el próximo 2 de noviembre

The Kingdom Choir entrará en el estudio a finales de julio y, entre las pistas del disco, se incluirá el tema que los hizo conocidos a nivel mundial.



Una noticia que se suma al concierto que ofrecerán a finales de noviembre en la Union Chapel de la capital británica.



Karen Gibson, fundadora del conjunto, aseguró a los medios que los últimos meses habían sido "una montaña rusa" con la que estaban encantados.



"Es como un sueño que no habías soñado, uno ni siquiera lo consideraría, porque nunca has pensado que te pueda pasar a ti. Estamos muy agradecidos y emocionados por lo que vendrá", afirmó.



Por su parte, Nicola Tuer, jefa de operaciones de Sony, declaró que la compañía está "entusiasmada" por haber conseguido al coro.



"Igual que el resto del mundo, nos quedamos pasmados con la increíble actuación de la boda real, así que nos lanzamos ante la oportunidad de ficharlo. El coro cree en el amor, la música y el poder y estamos emocionados de capturarlo en el estudio para sus fans de todo el mundo", indicó.