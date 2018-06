"Hacia un futuro vegano", un libro práctico contra el consumo animal

"A mí me llevó más de 10 años dejar de comer productos de origen animal, así que no pretendo convencer a nadie, sino dar pautas para conseguirlo", ha asegurado Tobias Leenaert en la presentación de su libro "Hacia un futuro vegano" (Ed. Plaza y Valdés) en Madrid.



Cofundador de la organización belga Ethical Vegetarian Alternative (EVA) y de ProVeg International, este escritor belga pretende "mostrar los diferentes discursos y caminos para llegar a Villavegana, la ciudad ideal libre de consumo animal" donde sitúa una sociedad global sostenible.



En su caso se animó a intentar este camino gracias a su novia vegetariana y a la apuesta que le hizo un amigo de no comer carne durante un mes.



Por ello su libro, publicado en la colección "Liber anima" comprometida con el movimiento animalista, sigue un enfoque práctico que "no pretende convencer y convertir a los lectores en veganos inmediatamente", sino guiarles paso a paso.



Entre las razones para persuadirles de la necesidad del veganismo, el autor ha señalado que la ganadería animal "es responsable de aproximadamente el 50 % de los gases del efecto invernadero, además de influir negativamente en la contaminación del agua y la deforestación, por las talas masivas de bosques para crear prados de pasto y granjas industriales".



El consumo masivo de productos animales, "no sólo de comida", es en su opinión la causa "en mayor o menos medida, de cualquier problema medioambiental actual" por lo que, si se pudiera reducir, "no sólo evitaríamos el sufrimiento de los animales y mejoraríamos nuestra salud, sino que beneficiaríamos el ecosistema".



Para Leenaert se trata de "un problema maravilloso" ya que resolviéndolo con una sola medida, el apoyo al veganismo, "puede solucionar muchos otros problemas".



Este autor belga cree que el triunfo de esta filosofía de vida llegará "más rápido de lo que pensamos" en algunos países y está convencido de que en un futuro orientado por el veganismo no tendrán cabida las especies animales criadas específicamente para su consumo, porque "para que un animal tenga una mala calidad de vida, es mejor que no tenga vida", ha sentenciado.



El libro está dirigido "especialmente" a las personas ya interesadas de antemano en el movimiento vegano pero también al resto de la sociedad porque "las personas que son veganas por moda y no por valores éticos también ayudan a aumentar la demanda".



Leenaert ha destacado que ser vegano ahora es "más fácil" que antes, pues la variedad, la calidad y la accesibilidad a todo tipo de artículos "ha mejorado exponencialmente" en los últimos años y ya son "muchas" las empresas que invierten en alternativas "eco-friendly" de no procedencia animal.