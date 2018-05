Netflix estrenará en cines "Al otro del viento", la película inacabada de Orson Welles, que quedó inconclusa en 1985 cuando el director falleció. De este modo, 33 años después y tras muchas trabas en su producción, la cinta verá la luz gracias a Netflix, que adquirió los derechos de la película el año pasado, y lo hará no solo en streaming sino también en cines.

El largometraje parecía destinado a ser lanzado únicamente en la plataforma de streaming, pero el productor Frank Marshall ha revelado ahora que Netflix está planeando su estreno en salas. Según informa Indiewire, "The Other Side of the Wind" tendrá numerosos pases en cines, aunque los detalles de este acuerdo del gigante del streaming todavía se están resolviendo.

Marshall trabajó como jefe de producción de la película durante un proceso que abarcó varios años y estuvo plagado de problemas financieros. Él mismo encabezó la campaña de financiación para completar la película.

Después de que Netflix rescatase más de 1.000 carretes de negativos de una caja fuerte de París, Frank Marshall dirigió a un nutrido grupo de editores cuyo encargo fue completar y restaurar la película. Un proceso durante el que consultaron constantemente a Peter Bogdanovich, historiador y actor estadounidense que, además, es coprotagonista de la cinta.

El productor aseguró en Twitter que "Al otro lado del viento llegaría" "pronto". Y ante los constantes comentarios recibidos en la citada red social, que le preguntaban acerca de un posible estreno en cines, Marshall no dudó en responder con un efusivo: "¡¡SÍ!!". Ahora queda por ver hasta dónde llegarán estos estrenos, o si simplemente se limitarán a las fronteras de Estados Unidos.



"Al otro lado del viento" es una sátira semi-autobiográfica de Hollywood protagonizada por John Huston en el papel de un legendario director que lucha por forjar su última gran película en sus días finales. "The Other Side of the Wind" también está protagonizada por Oja Kodar, Robert Random, Lilli Palmer, Edmond O`Brien, Cameron Mitchell, Mercedes McCambridge, Susan Strasberg, Norman Foster, Paul Stewart y Dennis Hopper.