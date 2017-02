La representante española en Eurovisión, entre seis candidatos

Los locutores de emisoras musicales Virginia Díaz (R3), Xavi Martínez (Los40) y Javier Cárdenas (Europa FM) compondrán el jurado que mañana decidirá junto con los votos de la audiencia al representante español en Eurovisión 2017, entre los seis candidatos a concurso.



RTVE ha desvelado este y otros detalles del programa "Objetivo Eurovisión", que emitirá en directo La 1 a partir de las 22.05 horas, con un orden de actuación prestablecido por la cadena para "enfatizar y dar ritmo al espectáculo alternando estilos, diseños de iluminación y puestas en escena".



Esta decisión, que ha provocado numerosas críticas entre los seguidores del gran concurso de la canción europea o "eurofans", ha determinado que el primer aspirante en liza sea precisamente uno de los favoritos, el joven Manel Navarro con una canción compuesta por él, "Do it for your lover", siguiendo la estela de su referente Ed Sheeran.



Después actuarán la concursante elegida por los internautas tras un largo proceso de cásting por internet, LeKlein, con los apuntes electrónicos de "Ouch!", así como Paula Rojo con el country pop "Lo que nunca fue", Mario Jefferson con el popero "Spin my head", Maika con el toque rock de "Momento crítico" y, por último, Mirela con los sones latinos de la canción "Contigo", otra de las favoritas.



Será entonces cuando se abran las líneas telefónicas y se habilite la app de Eurovisión de RTVE para que los televidentes puedan dar sus votos, que tendrán un valor del cincuenta por ciento en la decisión final, al igual que el dictamen del jurado. En caso de empate este jurado resolverá el ganador en una segunda vuelta.



El programa será presentado por Jaime Cantizano y contará con la colaboración de las redactoras de RTVE.es que siguen de cerca la información eurovisiva, Irene Mahía y Paloma G. Quirós, así como con actuaciones de los exrepresentantes españoles Barei (2016), David Civera (2001) y Karina (1971) y de los artistas Roko, Edu Soto y el coro Black Light Gospel.



El artista elegido para representar a España en Eurovisión 2017 participará directamente en la gran final de esta sexagésimo segunda edición, que tendrá lugar en el International Exhibition Centre de Kiev el 13 de mayo, tras dos semifinales previas que se celebrarán los días 9 y 11 de ese mes.



El festival viaja por segunda vez a Ucrania gracias a la victoria en 2016 de Jamala con un tema sobre las deportaciones del pueblo tártaro ordenadas por Stalin, "1944", muy polémico pues según las normas no se permiten las letras que sean "gestos de naturaleza política".