Ricardo Darín se declara "enamorado" de una actriz española

Ricardo Darín vuelve a la pantalla grande con "Todos lo saben", un "escabroso" relato de sospechas e "ira contenida" que comparte con la superpareja de Hollywood formada por su adorado Javier Bardem y la "megaestrella" Penélope Cruz, de la que asegura estar "enamorado" por su lucidez y generosidad.



"Teniendo un tema como el que teníamos entre manos, que era bastante escabroso y se nutre mucho de las sospechas recíprocas, la verdad es que nos hemos divertido mucho más de lo imaginable", cuenta el emblemático actor argentino en Buenos Aires, ciudad en la que nació en 1957.



Dirigida por el iraní Asghar Farhadi, la nueva propuesta de Darín -la enésima de una carrera de más de 40 años- le ha permitido también trabajar con otros "amigos" como Inma Cuesta, Bárbara Lennie o Eduard Fernández, en torno a una truculenta historia localizada en un pequeño pueblo español.



"En una familia compuesta, como es el caso de esta historia, de golpe empiezan a aparecer como hongos cuestiones que permanecían ocultas. Intereses creados y viejas facturas atrasadas", relata el intérprete de títulos como "Nueve reinas" (2000) y "Relatos salvajes" (2014).

En la película de Farhadi, coproducción de España, Francia e Italia, Darín encarna a Alejandro, que viaja de Argentina a España para enfrentar una dura noticia junto a Laura, su mujer, interpretada por Penélope Cruz, de quien solo habla maravillas

"Hoy la considero una amiga, más allá de que es una compañera como la copa de un pino. Es de las que me gustan a mí, que se fijan en los detalles del otro. Todo lo contrario a la mezquindad, es la generosidad que tiene que funcionar entre colegas", sentencia.





A su juicio, mucha gente puede "presuponer fácilmente" que ella es solo una "megaestrella", pero él tiene claro que es "quedarse muy corto", porque es una "actriz increíble" con una "lucidez, inteligencia y generosidad" a la hora de trabajar "sorprendentes".

"Estoy enamorado de Penélope como colega"

Quien les presentó fue Bardem, a quien Darín conoce desde hace años pero con quien jamás había coincidido en un reparto. En el filme se mete en la piel de Paco, que comparte un intrigante pasado con Laura.

"De conocernos tanto en lo personal pero no haber coincidido profesionalmente en un rodaje, los dos estábamos un poco acojonados", cuenta el argentino.

"Pero nos fue bien porque además hablamos mucho durante el rodaje, pudimos defender posiciones, plantear cosas en conjunto y para mí siempre es un placer estar cerca de Javier porque es alguien a quien adoro"

A pesar de no tener "nada que ver" con Alejandro, reconoce que comparte "cierto dolor acumulado" e "ira contenida" por "errores cometidos en el pasado".



Tras pasar por el Festival de Cannes, "Todos lo saben" se estrenará en Argentina el 6 de septiembre, el mismo día en que la academia española de cine anunciará si la elige -de una terna que comparte con "Campeones", de Javier Fesser, y "Handia", de Aitor Arregi y Jon Garaño- para el apartado de mejor largometraje de habla no inglesa de los Oscar.



"Creo que le ha tocado bailar un baile bastante complicado porque es una terna compleja. El solo hecho de estar ahí es un honor", subraya Darín.

En cualquier caso, al protagonista de "El hijo de la novia" (2001) y de la oscarizada "El secreto de sus ojos" (2009), casado y con dos hijos, no le obsesiona llegar a obtener una estatuilla como actor, como sí recibieron los españoles Penélope y Javier

"Eso va a ser difícil que ocurra. Ya estoy bastante contento y conforme con lo que me ha tocado en el camino. No pretendo mucho más", sentencia, satisfecho con entusiasmarse con lo que le propone el día a día.



"Yo no soy muy amigo de andar mirando para atrás. No sé si justa o injustamente todavía siento que voy para adelante", asume este hermano, tío y padre de actores.



Precisamente atrás queda el ojo del huracán en el que estuvo hace dos meses. Dos actrices le acusaron de haberlas tratado mal cuando trabajaron con él en una obra de teatro, algo con lo que él disintió, achacó a malos entendidos y lamentó que pudiera interpretarse como violencia de género.





"Puedes vivir una situación de descrédito o difamación, puedes ser justa o injustamente maltratado, pero creo que a la larga la verdad siempre aparece. Hay que ver si estas dispuesto a esperar y aguantarlo"

Con el convencimiento de que quiere ser recordado como una "buena persona", desvela que lo que siempre le ha "rescatado" es la gente que confía en él. Y da algo por sentado: "Cuando atravesás un momento medio crítico te das cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos".