Vetusta Morla: "Hacia arriba solo hay un camino, desviarse es más interesante"

Convertidos por las cifras en la banda española más importante del momento, Vetusta Morla regresa con un nuevo álbum de estudio en el que, en lugar de optar por la vía que les llevó a su actual estatus, han preferido volver a firmar su nombre "en minúsculas" y jugar al "desconcierto" con sus seguidores.



"Hacia arriba solo hay un camino, desviarse hacia los lados es lo más interesante, porque es donde están las zonas no transitadas y donde realmente puedes aprender", exponen en una charla con Efe celebrada hoy en la capital, tras sorprender a propios y extraños con un primer tema de cariz post-punk como "Te lo digo a ti" a pesar de haber encontrado y transitado ya las claves de su éxito.



Su anterior álbum, "La deriva" (2014), fue el disco más galardonado de la historia de los Premios de la Música Independiente, el único que se coló en 2014 entre los 20 más vendidos en España sin el apoyo de una gran multinacional y el que les permitió llenar tres veces el Palacio de los Deportes de Madrid, actuando ante más de 40.000 personas en total.



"Cada disco ha sido un hito importante, pero es cierto que emocionalmente aquel fue muy intenso. Hemos necesitado un período más extenso para tomar perspectiva de lo que queríamos hacer", reconoce el percusionista Jorge González.



La "incertidumbre" es, de hecho, la tónica que distingue "Mismo sitio, distinto lugar" (Pequeño Salto Mortal/Sony Music), cuarto álbum de estudio de su carrera y el resultado de un empeño de "cambio consciente" después de tres discos con los mismos productores.



Esta vez coprodujeron el disco con Campi Campón e hicieron las maletas rumbo a Berlín y EE.UU. para realizar las mezclas junto a Dave Fridmann (Mercury Rev, Mogwai, MGMT o Café Tacvba) y la masterización con Greg Calbi (David Bowie, Bruce Springsteen).



"Queríamos que alguien recibiera ese material previo con oídos frescos y sin inconveniente alguno en dar forma a la parte creativa para descubrir caras ocultas en las canciones", explica el guitarrista Guillermo Galván sobre la elección de Friedmann.



Con ese margen abierto a la experimentación, echaron mano de "todas las formas posibles de grabación", trabajando por primera vez canción a canción, de forma que hasta que no terminaban una no pasaban a la siguiente.



Tomaban forma por la mañana y, conforme transcurría el día, "se iban transformando con cierto aire de experimentación y de urgencia, en tensión y con la antena siempre puesta", pendientes del camino que les trazaba cada corte.



De ello hablan en el tema que cierra y titula el disco, "Mismo sitio, distinto lugar", también la canción que más tomas requirió, en pos de un esfuerzo de "honestidad" por "mostrar sin reparos todas las caras de Vetusta Morla", remarca el vocalista Juan Pedro "Pucho" Martín, para quien "esa pulsión punk de una canción tan loca o desconcertante como `Te lo digo a ti` siempre ha estado ahí".



Más allá de las innovaciones puramente musicales, el nuevo álbum se abre especialmente a la ironía, como se percibe en "Palmeras en La Mancha".



"En España la sátira es completamente necesaria, porque abre las cabezas. Puede despertar mucha controversia, pero ha sustituido al papel que ejercía antes el pensamiento crítico, la contracultura y la provocación", opina Galván.



Mientras "La deriva" era un disco "muy de fuera hacia dentro", temáticamente este álbum hace el camino inverso, ante circunstancias muy personales "que están conectadas con lo que sucede fuera", como se aprecia en "Guerra civil", una de las bombas del nuevo disco.



"En todo proceso creativo y en todo colectivo siempre surge el conflicto en la toma de decisiones. Todo eso que pasa dentro de la banda pasa también en el exterior y, aunque el disco está grabado desde hace 7 meses, parece que hubiésemos hecho spoilers de la realidad", admiten sobre el paralelismo con el empantanado panorama político español.



La última gran novedad del álbum llega por su alianza con Sony Music, que despertó las suspicacias de aquellos que veían una amenaza respecto al carácter libre de un grupo con estas dimensiones.



"Vetusta Morla nunca ha dejado de ser un grupo independiente en el sentido más amplio de la palabra, porque tiene las riendas de su carrera artística y sigue teniendo su sello, que es quien ha sacado el disco. La alianza con Sony nos permite llegar a más público y países de una manera menos sofocada", remarcan.



De hecho, su próxima gira pasará por 16 ciudades de 7 países, empezando por Latinoamérica, concretamente el 1 de marzo en el Centro de Convenciones Barranco de Lima, antes de ofrecer 8 conciertos en España, a destacar el que tendrá lugar el 23 de junio en su ciudad, en la Explanada Exterior de la Caja Mágica.