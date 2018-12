El Barco, que repite en casa, quiere volver a la senda de los triunfos

El Barco juega de nuevo en Calabagueiros. Será el tercer partido consecutivo en casa en diez días, tras el aplazado con el Paiosaco que ganó y ante el líder Bergantiños, que perdió. Por eso, esta tarde ante el Boiro quiere regresar de nuevo al camino de las victorias.

Pese a la diferencia clasificatoria entre unos y otros, Manolo Pérez, técnico del Barco, es rotundo. "No me fío nada del Boiro porque si analizas sus resultados y trayectoria ves que le compiten a cualquiera. Por eso me da un poco de miedo".

Para esta tarde no puede contar con el capitán Rubén García, que recayó de sus molestias en el ligamento y también pierde a Ivi Vales que entrenando sufrió un golpe en el dedo de un pie. Vuelve el joven Santi Real que se perdió el último partido por un proceso gripal. El resto están todos disponibles.

Calabagueiros; 17,00.