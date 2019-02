Brais, el Iker Casillas del Antela

Del instituto a una convocatoria con el Real Madrid para un partido de la Liga de Campeones. Iker Casillas puso nombre allá por 1997 a uno de los ejemplos más claros de precocidad en el balompié español. Desde entonces ha sido el ejemplo a seguir para muchos jóvenes guardametas. Uno de ellos es Brais Rodríguez García, un limiano que acaba de emular a su ídolo. Con solo 15 años y 100 días ha debutado en la portería del primer equipo del Antela en Preferente. Fue en el campo de O Casal, en Moaña, en la derrota del equipo ourensano (4-1). Berto, el meta titular, se lesionó y en el minuto 27 tomó la alternativa el joven Brais.

"El Moaña colgó un balón al área y al ir a por él Berto se golpeó con el palo. Nada más levantarse ya pidió el cambio. Me puse a calentar rápido porque, tocaba entrar al campo. Estaba contento, porque iba a debutar en Preferente con solo 15 años, pero nervioso porque además las últimas dos semanas había estado sin entrenar por una lesión", afirmó el joven portero.

Brais Iglesias reconoce que "habría preferido estrenarme en nuestro campo de A Moreira, pero en esto nunca se puede elegir. Era mi tercera convocatoria con el primer equipo, todas fuera de casa, y la verdad es que tener que entrar me pilló por sorpresa".

Moisés Pereiro: "Ilusión, ganas y personalidad le sobran al chaval"

El meta agradece todos los apoyos que recibió al entrar al campo y durante el partido. "Mientras me preparaba para entrar, la gente del banquillo empezó a darme ánimos y a tranquilizarme, y ya en el campo también me arroparon todos los compañeros".

La conversación más larga la mantuvo con el técnico Moisés Pereiro: "Estaba animándome y yo le pregunté si los saques los hacía en largo. Iba a debutar y tampoco era plan de inventar nada". Pereiro fue claro en la respuesta: "Le dije que hiciera lo que creyera conveniente en cada momento y la verdad es que fue fiel al estilo del equipo y no rifó ni un solo balón. Es un portero con mucha personalidad para la juventud que tiene".

El portero añadió: "Encajamos el 1-0 y solo pedía acabar la primera parte con ese resultado, para tener opciones de remontada en la segunda, pero en el descuento recibimos otros dos goles. La verdad es que el ánimo decayó un poco, pero en esos momentos tienes que seguir. Lo único en lo que pienso ahora es continuar entrenando y trabajando para poder tener alguna oportunidad más de jugar".

El tercer equipo este curso

El Antela de Preferente es el tercer equipo en el que juega Brais esta temporada. Es cadete, y con el equipo del Antela en esa categoría inició el curso. Jugó tres partidos y pasó al juvenil. Allí juega, y también entrena con el primera plantilla limiana, con la que ha debutado.

El detalle

Las urgencias del Antela con la portería están siendo tales esta temporada que Moisés Pereiro ya habría convocado mucho antes a Brais, pero la normativa lo impedía pues la edad mínima para poder competir en categoría absoluta es la de los 15 años. Nació el 26 de octubre de 2003 y por lo tanto hasta esa fecha de 2018 no podía ser convocado con el primer equipo. "A principios de temporada iba a convocarlo pero me dijeron que no podía", lamenta Moisés Pereiro. Brais Rodríguez, aficionado a la pelota desde los tres o cuatro años, cuando empezó a jugar al fútbol sala, llegó a los siete al Antela, solo desea "seguir disfrutando con el fútbol como hasta ahora".