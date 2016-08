Concello y UDO, sin acuerdo

Nuevo intento de acercar posturas entre el Concello y la Unión Deportiva Ourense que se salda sin un acuerdo concreto. La problemática sobre el uso de las instalaciones municipales está sobre la mesa por segundo verano consecutivo. Y no tiene visos de solucionarse a corto plazo. Miembros del club, con su presidente Modesto García a la cabeza, se trasladaron ayer al consistorio para reunirse con el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez. Horas después dieron su visión sobre la situación desde el campo de O Couto. "La reunión, en cuento a buenas palabras, fue bien. Informamos al alcalde de nuestras peticiones, pero pensamos que no va a haber avances sobre el uso y los horarios", declaró García.



"Todas las partes implicadas dicen que nos van a apoyar, pero a la hora de la verdad, nada de nada. Tanto gobierno como posición, que no hay que olvidar que tienen mayoría en el Consello Rector que es el que decide", indicó el presidente de la UDO, que no está de acuerdo con los criterios que se tienen en cuenta para hacer el reparto de las instalaciones. "Nos perjudican. Dejan fuera de la valoración aspectos como el número de socios o la importancia del deporte femenino", señaló.



El Concello, por su parte, afirmó, en palabras del alcalde, que "en el gobierno municipal estamos haciendo todo lo posible para dar respuesta a todos los clubes de la ciudad, buscando soluciones sin generar conflicto. En ello estamos trabajando y así lo transmitimos en la reunión", declaró Jesús Vázquez.



Una posición que no convence al club. Consideran que el asunto irá ahora a los servicios jurídicos municipales y que eso dilatará una solución definitiva. "Hablamos con nuestro abogado y creemos que es una estrategia para no resolver. Hay muchos asuntos por delante y el tiempo pasa. Por eso creemos que es difícil que se llegue a una decisión que nosotros consideramos justa", manifestó Modesto García.



Desde la UDO indican que continuarán esperando sin demasiada confianza en un acuerdo y que, a partir de ahí, barajarán otras opciones diferentes. "No queremos ser más que nadie, más que ningún otro equipo de la ciudad. entendemos su posición. Pero nosotros estamos dispuestos a limitar a dos equipos por categoría, mientras que ellos están haciendo equipos C y hasta D", comentó el presidente.



Sin acuerdo por el momento, Concello y UDO seguirán intentando encontrar un punto en común que solucione la situación.

La UDO no descarta recurrir al juzgado si no hay solución

Si la situación no se solucionase a corto plazo, la Unión Deportiva Ourense no descarta llevar el asunto a los juzgados. Así lo manifestó el presidente del club, Modesto García. "Nosotros esperamos las adjudicaciones, pero nos tememos lo peor. En ese caso, barajamos la posibilidad de emprender acciones judiciales. Tenemos que hablarlo. Pero intentaríamos por esa vía que, a nuestro juicio, se hiciese justicia en una situación que no se aclara".

Además, de forma paralela, la entidad ourensana buscaría llevar a cabo "una serie de medidas de presión social, para conseguir que se hagan escuchar nuestra demandas", explicó Modesto García, que ve complicado un acuerdo, aunque no lo descarta.