El Pabellón cierra la primera vuelta con derrota a domicilio

El Pabellón juvenil cerró la primera vuelta de campeonato más triste en la máxima categoría nacional con una nueva derrota, esta vez en el campo Nando Yosu de La Albericia, en Santander, ante el Racing (2-0).



La imagen del conjunto de Guillermo García y Carlos Figueiredo fue en esta ocasión mejor que en anteriores citas. Los pabellonistas no solo tutearon durante buena parte del encuentro al equipo cántabro si no que por momentos fue mejor y dispuso de ocasiones para adelantarse en el marcador.



Alex Villar dispuso de la opción más clara para el conjunto ourensano pero no fue capaz de superar al meta Germán en el mano a mano. Poco después fue Langa quien rondó el gol pero al jugador del Pabellón le faltó acierto para inaugurar el marcador.



El Pabellón perdonó y el Racing de Santander no desaprovechó la oportunidad para herir a un equipo que sigue desangrándose. Javier, en la recta final del primer acto, puso el 1-0 en el marcador.



Más de lo mismo



A pesar del varapalo del gol encajado el Pabellón siguió trabajando para conseguir algo positivo. Alex Villar volvió a encontrarse cara a cara con el portero local, lo mismo que Óscar, y la tercera ocasión casi consecutiva para empatar fue para Yago aunque su remate se escapó por muy poco.



El Racing, que poco a poco se fue haciendo con el control del partido, se estiró un poco y empezó a acercarse a la meta pabellonista. La sentencia llegó en el minuto 89, con el 2-0 obra de Gonzalo.



Media liga y a diez puntos



La competición alcanzó el ecuador y el Pabellón tiene por delante un futuro complicadísimo. Es colista después de haber sumado tan solo una victoria y un empate en 14 jornadas. Suma cuatro puntos y está a diez de la permanencia que ahora mismo marca el Santiago de Compostela.



El Pabellón repite como visitante en la primera jornada de la segunda vuelta. Le espera el derbi autonómico ante el Lugo, quinto clasificado. Después, antes del parón navideño, el Pabellón recibirá al Deportivo, que marcha tercero.