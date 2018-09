Xurxo Cid: el monarca del penalti córner ataca de nuevo

Solo ha tardado un par de jornadas en hacerse notar haciendo lo que mejor sabe hacer: marcar goles. Dos partidos y cinco goles. Todos de penalti córner. De matrícula de honor. Máximo goleador de la División de Honor B de hockey hierba. Con diferencia, además. No es nuevo para él. Xurxo Cid lleva más de una década perforando las redes (y la tabla) de las porterías. "Empecé bien y, evidentemente, en el plano personal estoy contento, pero lo que pretendo es ayudar al equipo y sacar puntos. Si sumamos y yo no marco, no me va a pasar nada. Adelante con eso", señala el "10" de los naranjas.

En el debut ante el Atlético San Sebastián marcó dos. En el estreno en casa ante el Pedralbes, otros tres. Es experto como pocos en penaltis córner y lo sigo demostrando. "¿El secreto? Ir media hora antes a entrenar. Y practicar. Así se mejora y se corrigen los fallos. Mientras el resto de compañeros van a las 21:00 horas, los que lanzamos y los porteros estamos a las 20:30 allí. Hay que entrenarlo", insiste el jugador ourensano.

Pero la felicidad no es completa. El Barrocás todavía no ha conseguido estrenar su casillero de puntos. Poco ha faltado. En los dos partidos se adelantó en el marcador y estuvo vivo hasta el final. No supo poner el cerrojo. Pecados de un recién ascendido. Con un pasado muy importante en el hockey nacional, sí, pero el deporte no tiene memoria. "Es cierto que llevábamos tres años en una liga donde apenas competíamos. Solo en las fases de ascenso. Y la División de Honor B es otra cosa. Es mucho más dura, ningún rival regala nada. Tienes dos despistes, y te penalizan. Tenemos una plantilla corta, con algún compañero lesionado y se nota. Novatadas que se pagan", lamenta Xurxo.

Un deporte diferente

A sus espaldas, además de goles, Xurxo Cid tiene experiencia de sobra. Ligas, fases de ascenso, título de máximo goleador, partidos de hockey sala... Conoce bien su deporte y lo que se ha encontrado en su regreso a la segunda categoría del hockey nacional."Llevo 16 años en el equipo. Y desde que empecé a jugar hasta ahora sí que es verdad que el hockey evolucionó una animalada. Ahora, si estás mal físicamente, estás muerto. Cuando comencé todo era más técnico, pero ahora todo es correr, cambios de ritmo... Es muy difícil competir contra que gente que tiene cinco cambios y con jugadores jóvenes y con una infraestructura detrás que antes era impensable".

Lo que no cambia es la afición ourensana. Quizá dormida por momentos, esperando reverdecer viejos laureles. Pero sigue siendo de las buenas, de las que saben de este deporte por todo lo que ha podido disfrutar. "Por todos los campos de España en los que he estado, es complicado encontrar una afición que apriete como la nuestra. Quizá solo en la zona de Cádiz, que tienen a una gente increíble. Pero como la nuestra, pocas", afirma agradecido Xurxo.

Optimismo

Lo comprobaron el pasado domingo ante el Pedralbes en su ansiado regreso a la categoría. Pero esta semana volverán a viajar. Se cruza en su camino otro "hueso", el filial del Complutense (sábado, 17:00 horas), un club de máxima categoría. "Al igual que el Pedralbes, otro equipo que ganó los dos primeros partidos. Gente joven, con ganas de jugar en el primer equipo... Pero vamos a ver qué pasa. Hasta el momento hemos demostrado que podemos competir. Y eso intentaremos hacer".

Será la clave para que la alegría del goleador del Club Hockey Barrocás sea completa. Queda temporada por delante para que la situación en la clasificación cambie. Lo que seguro no varía es que Xurxo sea la referencia ofensiva de los ourensanos. Cuando el árbitro junte las manos señalando la infracción, peligro para los rivales. Si no lo sabían hasta el momento, ya se habrán dado cuenta. Mientras, el "10" a lo suyo. A entrenar media hora antes. Es el único secreto.