Las ourensanas se reivindican

La Primera división de fútbol sala femenino avanza. Para los conjuntos ourensanos lo hace con un Envialia que mantiene su condición de invicto tras igualar ante el hasta el sábado colíder Universidad de Alicante (3-3), mientras que el Cidade de As Burgas sigue cumpliendo ante los rivales de su liga y con la victoria en Murcia ante el UCAM abre hueco con el descenso.



El partidazo de Os Remedios se saldó para las de Chipi con un empate ante un equipo en racha, Alicante. Buen resultado en el cómputo global tras un gran partido pero cita de la que extraer conclusiones: mucho y bueno tuvo que hacer el Envialia para que a pesar de las concesiones realizadas a un rival que llegaba con pleno de victorias las ourensanas llegaran a igualar un 1-3. "Más que fallar en el balance defensivo fue un problema de ajuste ya que en el momento en que estuvimos organizadas no pasamos por apuros. Cuando estamos intensas no tenemos problemas en defensa".



Enorme despliegue físico de Spi, como de costumbre, y acierto de Marta Rodríguez con un doblete. A Sara Moreno, por su parte, le costó meterse en partido en una semana en la que apenas entrenó por molestias físicas pero suyo fue el golazo que significó el empate.



Superando el miedo



El Cidade de As Burgas está cumpliendo. Es competitivo en los partidos ante rivales de la zona alta y saca adelante los de 'su' liga. El sábado logró la segunda victoria del curso en la cita ante UCAM Murcia (1-2). "Ya nos daremos cuenta de lo importante que es esta victoria. Jugamos uno de los mejores partidos de la temporada pero no fuimos capaces de abrir distancias y en los últimos minutos vi que al equipo le entraba miedo a ganar. No matamos y nos entraron las prisas", señala Manolo Codeso.



Y esta semana otro duelo directo, ahora ante Rubí, que está en descenso directo. "Este mes es fundamental, todavía queda mucho por delante pero podemos calificar estos partidos de finales. Si en los dos siguientes partidos logramos al menos cuatro puntos nos permitiría dar un salto importante en la clasificación que nos permitiría evitar miedos", finaliza Codeso.

Chipi: “Roldán es un equipo que castiga nuestros errores”

"Donde ellas son buenas nosotras tenemos más problemas. Roldán se nos da mal, castiga mucho nuestros errores". Es la lectura previa de Chipi respecto a la cita del sábado ante el Roldán, otro examen para un Envialia que necesita sumar de tres en tres si quiere seguir a tiro de piedra de los importantes. "Venimos de dos partidos buenos y si somos capaces de sacar los de Roldán y Gironella estaremos muy arriba, pero hay que sacarlos y no será fácil", señaló Chipi.

Iria Saeta se resintió de sus molestias tras otro golpe en la cadera

La 'pichichi' del pasado curso en Primera, la ourensana Iria Saeta, está teniendo un comienzo de curso muy doloroso. El nuevo golpe recibido en la cadera tocada le sigue pasando factura. "Durante el partido va aguantando pero se resiente en los días posteriores. Sé que a golpe de jueves o viernes podemos contar con ella sin problemas pero tampoco es la mejor forma. La única opción parece darle reposo", lamenta el entrenador Manolo Codeso.