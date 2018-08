Jaime Noguerol: "Tenía ganas de volver a casa"

Jaime Noguerol (Verín, 1984) regresa al fútbol ourensano después de una temporada en Formentera y tres en Andorra para enrolarse en las filas del Arenteiro, que este año cumple su segunda campaña consecutiva en Tercera División. "Después de cuatro años fuera ya tenía ganas de volver a casa. La verdad es que ya sentía morriña y quería volver a estar cerca de la familia y de mi pareja", sostiene el nuevo jugador del conjunto de O Carballiño.

Noguerol guarda un gran recuerdo de su paso por Andorra: "Estuve tres años y la experiencia ha sido muy buena. Además, he tenido la suerte de poder disputar la ronda previa de la Champions y de la Europa League".

Asimismo, reconoce que "necesitaba salir fuera de la zona de confort y madurar personalmente, algo que creo que he conseguido".

Tras dejar Andorra, Jaime Noguerol se instaló en Pontevedra y comenzó a recibir ofertas del fútbol gallego, entre las cuáles estaba la del Arenteiro. "Me llamó Manel y me explicó el proyecto, además, estuve en contacto con Portela, Padrón y Adil, con los que había coincidido en CD Ourense, y me hablaron de maravilla del club. La verdad es que me decidí pronto por el Arenteiro, tengo ilusión por jugar en O Carballiño, una villa de fútbol", asegura el ex del Lugo.

De la Champions a Espiñedo

A pesar de sólo llevar un entrenamiento con su nuevo equipo (el de ayer), Jaime Noguerol se encuentra en perfectas condiciones físicas y listo para jugar, ya que "hice la pretemporada en Andorra para poder disputar la fase previa de la Champions y después de desconectar unos días estoy preparado para saltar al campo".

El jugador verinense cambiará la Champions por jugar en Tercera, aunque está ilusionado con "jugar en un campo como Espiñedo, donde el público no para de apoyar al equipo y reconoce cuando realizas una buena jugada. Es un plus que tenemos y debemos de aprovecharlo esta temporada y hacer de nuestro campo un fortín. En Andorra no va mucha gente al estadio y eché de menos la trascendencia que el fútbol tiene aquí".

Cuando militaba en CD Ourense, Noguerol solía desenvolverse en la banda o de mediapunta, aunque con el paso de los años ha ido retrasando su posición: "Últimamente he estado jugando de medio organizador. Además, he aprendido a defender (risas), que me costaba un poco y creo que en esa faceta he mejorado un poquillo".

Aunque acaba de cumplir 34 años, el verinense asegura que "Antes veía a los jugadores de treinta y pico años como veteranos, y ahora soy yo el que está en esa situación. Por suerte, me encuentro bien físicamente y mientras tenga ganas de ir a entrenar y de divertirme con el balón, seguiré jugando. Sigo con la ilusión intacta".

Los entendidos en fútbol consideran que este año la Tercera es muy fuerte, algo con lo que coincide Noguerol: "Esta temporada la Tercera es jodida, equipos como el Ferrol o Compostela seguro que estarán arriba, además de las sorpresas que todos los años hay".

Finalmente, el mediapunta del Arenteiro, que se reencontrará en la categoría con antiguos compañeros, sostiene que "estoy deseando volver a encontrar esas sensaciones que tenía un poco olvidadas, ojalá sean todas positivas".