Xocas, técnico del Tres Cuñados: "Fuimos mediocres y vulgares, no merecimos nada"

El Tres Cuñados estaba jugando con pólvora y en Narón se quemó de verdad. Derrota 6-1 de un equipo que dio una imagen muy alejada de la deseada para el líder de la categoría. El de Xove hace 15 días fue su último gran partido, pues ya la semana pasada en el duelo provincial de Calabagueiros ante el Sala Ourense sufrió mucho para conseguir los tres puntos (3-2). Xocas Miranda, técnico del conjunto valdeorrés, reconoció que ante el Cidade de Narón "no nos merecimos nada. Es cierto que el resultado fue demasiado abultado, pero espero que haya sido el peor partido de la temporada ya que fuimos mediocres y vulgares. Este 6-1 es lo que pasa cuando no salen enchufado ante un rival que está yendo a más". Y quiere dar un toque de atención al equipo: "En estos últimos partidos no estamos, atravesamos un momento muy delicado. Además, ante el primer problema bajamos los brazos. Nos pasó en Guardo en la Copa del Rey, ganando 1-4, y nos costó la eliminación. No podemos tener tantos problemas de concentración cuando las cosas no van bien".

El sábado desde las seis en Calabagueiros el Tres Cuñados tendrá un duro examen ante el Benavente: líder contra colíder.