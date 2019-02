Alavés y Celta igualan a poco fútbol

DEPORTIVO ALAVÉS 0 - 0 CELTA DE VIGO

El Deportivo Alavés y el Celta de Vigo empataron a cero este sábado en un partido que tuvo pocas ocasiones y escaso fútbol, en el que ni vasc os ni gallegos lograron hacer gol y lograron un punto, respectivamente, que da aire a los gallegos y acerca al objetivo de la permanencia al equipo vitoriano.



Tras los primeros compases del partido, en el que ninguno de los dos equipos quiso arriesgar en el centro del campo, llegó la primera jugada de peligro, obra del Celta de Vigo. En el minuto 8, una gran recepción de David Juncà, adornada con un gran regate sobre Ximo Navarro dejó al centrocampista celeste solo ante Fernando Pacheco, pero debido al poco ángulo decidió ceder el balón al centro del área, que no encontró rematador.



La jugada, sin embargo, no finalizó ahí porque Brais Méndez alcanzó el rechace con una chilena que se perdió a la derecha de la portería del meta alavesista.



Mientras el Alavés buscaba mover a su rival con pases horizontales, el plantel de Miguel Cardoso era más vertical y ponía a prueba a la defensa local prácticamente en cada ataque, aunque sin inquietar al portero extremeño.



En los primeros 25 minutos del choque apenas se generaron ocasiones por uno y otro lado, hasta que el chileno Guillermo Maripán estuvo cerca de superar a Rubén Blanco con un testarazo que se marcho fuera por poco.



En el 30 dio la respuesta uruguayo Maxi Gómez con un disparó desde la frontal del área, que atrapó Pacheco sin problemas, en el primer tiro a puerta de los gallegos.



El japonés Takashi Inui, que cumplía cien partidos en Primera División, era el más activo en los ataques del Alavés y aunque se alternó de banda con Jony Rodríguez, no lograba culminar sus conducciones.



La ocasión más clara para los vascos la tuvo su capitán Manu García, en el minuto 37, cuando aprovechó un despeje de la defensa celtiña para rematar de cabeza sobre la línea del área pequeña, pero el balón se marchó por encima del travesaño.



Jony Rodríguez dio el primer aviso de la segunda parte con un lanzamiento de falta que buscó el palo del portero del Celta, quien se estiró bien y pudo enviar a saque de esquina el balón junto a la cepa del poste derecho de la portería de Rubén Blanco.



El Alavés apretó más a los vigueses en la segunda parte y una recuperación de Manu García estuvo cerca de convertirse en gol pero su zapatazo lo detuvo el meta visitante.



Pero los celestes aguardaron atrás en busca de alguna oportunidad al contraataque y en el minuto 65 Brais Méndez se encontró con un gran Fernando Pacheco, que voló para despejar su gran disparo que pudo haber adelantado al Celta.



Los vascos volvieron a llevar el peligro hacia su rival con las jugadas de estrategias, pero Blanco estuvo muy acertado para echar por tierra la mejor ocasión de los albiazules, en las botas del chileno Guillermo Maripán, quién remato a bocajarro pero superó al portero pontevedrés.



Con el paso de los minutos, las fuerzas se igualaron, el Celta se estiró y con la velocidad de Boufal rondó el área del conjunto babazorro, que no podía superar la defensa de cinco hombres planteada por el técnico portugués Miguel Cardoso.



El VAR anuló con acierto un gol del uruguayo Maxi Gómez cerca de los instantes finales y aunque ambos lo intentaron hasta el último aliento, el partido concluyó con empate a cero.

Ficha técnica

0 - Alavés: Pacheco; Navarro, Laguardia, Maripán, Duarte; Brasanac (Wakaso, min. 74), Tomás Pina, Manu García; Inui (Rolan, min. 74), Calleri (Bastón, min. 80) y Jony.



0 - Celta: Rubén; Hugo Mallo, D. Costas, Araújo, Hoedt, Juncá; Okay (F.Beltrán, min. 63), Lobotka, Jensen (Boufal, min. 67); Brais (Jozabed, min. 92) y Maxi Gómez.



Árbitro: Del Cerro Grande (Comité madrileño). Amonestó con tarjeta amarilla a Navarro (min. 45), Duarte (min. 59) por el Alavés y a Okay (min. 54) y Hugo Mallo (min. 70) por el Celta.



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima quinta jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio de Mendizorra en Vitoria ante 18.882 espectadores, unos cien del Celta. El japonés Takashi Inui cumplió cien partidos en Primera División.