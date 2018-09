El Athletic frena al Real Madrid en San Mamés

El Athletic Club y el Real Madrid empataron a un gol en San Mamés en un duelo clásico que no defraudó en intensidad y emoción y que acabó en tablas después de que Isco Alarcón nivelara en la segunda parte en gol marcado en la primera por Iker Muniain.



El equipo madridista cede así sus primeros puntos de la temporada en el primer gran test del nuevo proyecto encabezado por Julen Lopetegui, mientras que el Athletic de Eduardo Berizzo salió reforzado después de hacer vibrar a "La Catedral2 en la primera gran noche de fútbol con el argentino en el banquillo.



Ambos onces presentaron novedades. Berizzo encomendó por primera vez a Beñat Etxeberria la tarea de crear el juego del equipo, mientras que Lopetegui se decidió por dar entrada a Dani Ceballos en el centro del campo dejando una semana más a Isco en el banquillo.





El Real Madrid comenzó muy enchufado para intentar neutralizar el habitual ímpetu inicial de los rojiblancos. Lo consiguió a base de monopolizar la pelota y moverla con agilidad para buscar alguna grieta en la estructura defensiva local.



Un tiro lejano de Modric en el primer minuto pareció avanzar una fuerte ofensiva blanca, pero el Athletic se pertrechó bien y aguantó ese primer acelerón de los de Lopetegui. Fue a partir del cuarto de hora cuando la balanza empezó a nivelarse.



Un tiro cruzado de Williams en el 14 y otro alto de Susaeta un minuto más tarde desperezaron a la afición rojiblanca. Los de Berizzo empezaban a discutirle la posesión a su rival y las llegadas al área de Courtois se sucedieron con buenas combinaciones. Así, en el minuto 22, el belga tuvo que emplearse para rechazar un tiro de Yuri Berchiche.





En el 29 el Madrid dispuso de su primera gran oportunidad en un disparo desde la izquierda de Marco Asensio respondido con una gran parada por el joven Unai Simón, pero solo dos minutos más tarde el Athletic encontró el premio en una brillante acción de ataque.



Susaeta filtró un gran balón sobre la incorporación de De Marcos, quien desde la línea de fondo metió un pase atrás que Muniain, adelantándose a Carvajal, empujó a las redes.



El 1-0 espoleó aún más a los rojiblancos ante un Madrid algo tocado que, aún sin conseguir hilvanar acciones de peligro cerca del área, si pudo empatar en el 38 en un disparo que Modric desde la frontal envenenado tras tocar en Yeray, pero que no entró gracias a otra gran intervención de Unai Simón.



En el descanso, Lopetegui movió a primera pieza dando entrada a Casemiro en lugar de Ceballos. La entrada del brasileño dio más empaque a su equipo y el Madrid empezó a apretar ante un Athletic que perdió algo de mordiente con la lesión de Muniain.





Sergio Ramos tuvo el empate en un remate a bocajarro rechazado por Simón, que en el 63 no pudo evitar el primer tanto visitante cuando Isco, que acababa de entrar al campo en lugar de Modric, picó de cabeza un centro de Bale para colocar el 1-1.



El guardameta local, brillante en su tercer partido en Primera División, volvió a deslumbrar al sacar un mano a mano con Asensio en el 68. Las intervenciones del portero dieron alas a sus compañeros y el Athletic sacó arrestos para tutear a los blancos espoleados además por un San Mamés con los decibelios casi al máximo.



Lopetegui buscó mas profundidad dando entrada a Lucas Vázquez y Berizzo respondió metiendo a San José para tratar de frenar la salida de balón madridista, pero no renunció a discutir la posesión a un rival que ya no hizo trabajar más a Simón hasta el final del partido.



La última intervención, ya en el tiempo extra, fue de Courtois para detener un tiro de Mikel Rico con el que prácticamente concluyó el partido.



- Ficha técnica:



1.- Athletic Club: Unai Simón, De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Beñat (Mikel Rico, m.81), Muniain (Capa, m.53); Susaeta, Raúl García y Williams (San José, m.76).



1.- Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Modric (Isco, m.61), Dani Ceballos (Casemiro, m.46); Marco Asensio, Bale (Lucas Vázquez, m.75) y Benzema.



Goles: 1-0, m.31: Muniain. 1-1. m.63: Isco.



Árbitro: González González (Comité Castilla y León). Mostró tarjeta amarilla a Yeray (m.44), Dani García (m.59), Capa (m.67), Yuri (m.72), Beñat (m.78) y Unai Simón (m.91), del Athletic, y a Carvajal (m.84) y Lucas Vázquez (m.87), del Real Madrid.



Incidencias: partido de la cuarta jornada de LaLiga Santander. 46.413 espectadores en San Mamés, según datos oficiales.