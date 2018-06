Doncic jugará con Dallas tras ser elegido tercero en el ‘draft’ de la NBA por Atlanta

El sorteo universitario de la NBA del 2018 ya es historia con el pívot bahameño Deandre Ayton, el ala-pívot Marvin Bagley III y el base esloveno Luka Doncic como los tres primeros seleccionados, respectivamente, por parte de los Suns de Phoenix, Kings de Sacramento, y Hawks de Atlanta, que cederían sus derechos a los Mavericks de Dallas.



Ayton fue el número uno como se esperaba para quedarse en tierras de Arizona, donde se formó, su único traslado será de Tucson, donde jugó como universitario, y ahora se irá Phoenix, donde llega ya con la interrogante de que no es buen defensor, que es un calco del camerunés Joel Embiid, de los Sixers.



Nada más concluir su selección que dio a conocer el comisionado de la NBA, Adam Silver, desde el escenario del Barclays Center, donde se celebró el sorteo, Ayton, de 19 años rechazó las comparaciones y dijo que era un verdadero número uno, que estaba seguro que se iba a quedar con los Suns y que ahora comenzaría la verdadera reconstrucción del equipo.

Los Suns obtienen un jugador que posee rasgos físicos de elite, un conjunto de habilidades internas y uno de los centros más atléticos de la liga. Si hay una debilidad, es su defensa, aunque tiene todas las herramientas para ser un protector de calidad

"Definitivamente", declaró Ayton. "No he tenido la exposición en la universidad para proteger realmente a los hombres grandes, pero los que marque no han tocado realmente la pelota ni hicieron lo que debían, pero estoy listo para trabajar como en la vieja escuela".



Los Kings también lograron al jugador que querían, a Bagley III, de 19 años, formado en la Universidad de Duke, otro jugador ligero de expresión, que se autoproclamó como el mejor del sorteo universitario y que tendría que haber sido el número uno.



Al margen de hacerse publicidad a su causa, durante los trabajos previos al sorteo universitario convenció a todos de ser un gran jugador, de gran poder físico que puede anotar y defender, elementos que necesitan los Kings.



De ahí que dejasen pasar a Doncic, de 19 años, que fue seleccionado por los Hawks con el número tres, pero su destino ya estaba marcado para irse a Dallas con los Mavericks, que sienten que han conseguido al jugador ideal para volver de nuevo a la elite de la NBA.

Todos desde el dueño de los Mavericks, Mark Cuban, como el presidente de operaciones de baloncesto Donnie Nelson, y el entrenador Rick Carlisle han alabado al jugador del Real Madrid, al que han seguido muy de cerca toda su evolución

Al igual que hizo el ala-pívot alemán Dirk Nowitzki, la leyenda de los Mavericks, que ya le dio la bienvenida a Doncic al que quiere convertir en su discípulo privilegiado.



La cuarta selección fue la de otro hombre alto, el ala-pívot Jaren Jackson Jr., de 18 años, formado en la Universidad de Michigan State, que fue el elegido por los Grizzlies de Memphis para que tenga de compañeros al base Mike Conley y el pívot español Marc Gasol.



Los Mavericks consiguieron con el número cinco al base Trae Young, de 19 años, formado en la Universidad de Oklahoma, y que fue enviado a los Hawks, que era el jugador que querían conseguir con el intercambio de los derechos de Doncic.



Young, nacido en Lubbock (Texas), se le considera uno de los jugadores más talentosos que se presentaron al sorteo y se le proyecta como el titular indiscutible de los Hawks en la nueva reconstrucción del equipo.



Los Magic de Orlando tampoco sorprendieron con la selección del pívot Mohamed Bamba con el número seis al que quieren convertir en el nuevo Dwight Howard, pero con el que deberán tener paciencia.



Bamba, de 20 años, nacido en el Harlem de Nueva York, se formó en la Universidad de Texas, y se le considera uno de los hombres altos más dominantes que llegaron al sorteo universitario, pero que necesita desarrollarse.



Los Bulls de Chicago con el número siete se fueron también por un hombre alto, como es el ala-pívot Wendell Carter Jr., de 19 años, formado en la Universidad de Duke.



Carter Jr. fue considerado por el entrenador de Duke, Mike Krzyzewski, como uno de los jugadores que tendrá mayor campo de crecimiento dentro de la NBA por el talento que posee y la actitud de trabajo permanente.



Los Cavaliers de Cleveland, aunque no saben cual será el futuro del alero estrella LeBron James, se decidieron con el número ocho por el base Collin Sexton, de 19 años, quien ya le ha pedido al "King" que se quede para luchar ambos por un título de liga.



Como ya es habitual, la primera sorpresa negativa del sorteo la protagonizaron los Knicks de Nueva York tras elegir al escolta-alero Kevin Knox, de 18 años, con el número nueve y ser recibida su elección con un gran abucheo por parte de los seguidores del equipo que se encontraban en el Barclays Center.



Los Sixers, vía Los Angeles Lakers, cerraron la elección de los Top 10, con la elección del otro escolta-alero Mikal Bridges, de 21 años, de la Universidad de Villanova, equipo al que ayudó a lograr los títulos nacionales en el 2016 y 2018.



La gran sorpresa fue la selección del ala-pívot Michael Porter Jr., de 19 años, formado en la Universidad de Missouri, que para los seguidores de talentos era considerado como uno de los tres mejores jugadores que había en el sorteo por su clase, pero debido a los problemas médicos que ha sufrido al final fue seleccionado con el número 14 por los Nuggets de Denver.



Otra de las sorpresas que se dieron en el sorteo es que al final no hubo ningún tipo de traspaso de posibles jugadores que pueden convertirse en agentes libres con restricciones o de aquellos que ya han anunciado que no desean quedarse con su actual equipo.EFE



El centro de atención estuvo puesto en los Spurs de San Antonio, quienes ya saben que el alero estrella Kawhi Leonar no quiere seguir con ellos cuando concluya la temporada 2018-19.