Ben Yedder, el héroe del Sevilla en Old Trafford

El franco-tunecino Wissam Ben Yedder ha entrado por derecho propio en el Olimpo del sevillismo tras el doblete con el que su equipo doblegó anoche al Manchester United en Old Trafford y logró sesenta años después clasificarse para los cuartos de final de la Copa de Europa, hoy Liga de Campeones.

La máxima competición continental es el mejor escaparate para la consagración de este menudo delantero de 1,70 de estatura que en apenas cinco minutos entró en la historia del sevillismo junto nombres como el fallecido Antonio Puerta, el portero Andrés Palop, Frederick Kanouté, Carlos Bacca o Luis Fabiano, entre otros que jalonan su historial europeo.

Gracias a los goles del franco-tunecino, el Sevilla volverá a estar entre los ocho mejores equipos de Europa después de que lo hiciera en blanco y negro en la temporada 1957-1958 tras eliminar al Benfica portugués y al AGF danés y caer ante el Real Madrid de Alfredo Di Stefano, Raymond Kopa o Paco Gento, entre otras leyendas.

Wissam Ben Yedder, sesenta años después, le puso color a la historia del Sevilla en la Copa de Europa y convirtió el Teatro de los Sueños en el escenario del de miles de sevillistas que asistieron al recital de eficacia de un delantero que salió en el minuto 71 en sustitución del colombiano Luis Muriel.

Al punta sevillista le bastaron apenas unos minutos más para poner tierra de por medio ante la racanería del equipo del portugués José Mourinho.

Un gol en el minuto 74 en su primera ocasión, cuando recogió un balón entre líneas de Sarabia se quitó de encima a Bailly y ajustó con la derecha un disparo al palo de De Gea; y otro de cabeza en el 78 sirvieron a Wissam Ben Yedder para ubicarse entre los mejores nombres del`santoral` europeo del Sevilla.

Y, además, para reivindicarse ante el entrenador sevillista, el italiano Vincenzo Montella, quien en las últimas semanas había optado por Muriel en detrimento de Ben Yedder, quien sin embargo avala su segunda temporada en el Sevilla con seis goles en los 19 partidos de Liga jugados y una decena en competición europea.

Wissam Ben Yedder (Sarcelles, Francia, 1990) llegó al Sevilla en el verano de 2016 procedente del Toulouse francés, donde había jugado seis temporadas antes de recalar en el club sevillista.

"Hemos hecho historia muchísimos años después y no podemos estar más felices. Doy mi máximo para marcar goles, hoy he sido capaz de encontrar huecos entre la defensa. No me pongo límites y el equipo ha respondido ante un rival enorme de una forma brillante", aseguró Ben Yedder tras la gesta de su equipo en Old Trafford.

El Sevilla estará el próximo viernes en el bombo de cuartos de final en el sorteo que se celebrará en el localidad suiza de Nyon y para el que ya están clasificados el Manchester City y Liverpool ingleses, el Juventus y Roma italianos, y el Real Madrid.

Quedan por conocer los otros dos equipos, que saldrán de las eliminatorias de cuartos que hoy dirimen en su partido de vuelta Barcelona y Chelsea y Besiktas y Bayern de Munich.