Courtois ficha por el Real Madrid por seis temporadas

El Real Madrid ha informado este miércoles de que ha llegado a un acuerdo con el Chelsea inglés para el traspaso del portero belga Thibaut Courtois, que queda vinculado al club español durante las próximas seis temporadas.



La llegada de Thibaut Courtois, de 26 años, al Ral Madrid se vio acelerada por el traspaso al Chelsea desde el Athletic Club del guardameta Kepa Arrizabalaga.



Courtois se formó en las filas del Genk de su país, club en el que estuvo entre 2008 y 2010. Posteriormente fue traspasado en calidad de cedido al Atlético de Madrid, en el que militó tres temporadas (entre 2011 y 2014).



Llegó al Chelsea en la campaña 2014/2015 y en Londres permaneció un total de cuatro campañas.

El nombrado mejor portero del último Mundial disputó 154 encuentros con los "blues", en los que recibió 152 goles.

El Chelsea había anunciado que no dejaría marchar al cancerbero belga hasta que encontrara un sustituto de garantías antes de que este jueves se cerrara el mercado de traspasos en Inglaterra.



El guardameta belga Thibaut Courtois no se ha entrenado este martes, por segundo día consecutivo, con el Chelsea.



Courtois no se presentó el martes al entrenamiento del Chelsea en la ciudad deportiva de Cobham.



Al belga le quedaba un año de contrato con el conjunto del suroeste de Londres, pero buscaba recalar en el Real Madrid y regresar a la capital española, donde viven sus dos hijos.



Tras el reconocimiento médico que se efectuará este jueves, el jugador será presentado a las 13:00 en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu.



Posteriormente, Courtois pisará por primera vez el césped del Santiago Bernabéu con la camiseta del Real Madrid y atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa.