El Deportivo se desquita con una goleada ante la Real Sociedad

El Deportivo se ha desquitado de sus anteriores tropiezos con una goleada (5-1) ante una desconocida Real Sociedad (5-1) delante de su afición, en el estadio de Riazor, que no disfrutaba de cinco goles de su equipo desde marzo de 2009 y que este lunes le ha visto salir de las posiciones de descenso.



El conjunto coruñés se había tomado el partido como una final, un encuentro para "ganar o ganar", como había dicho su entrenador, Gaizka Garitano, en la previa del choque, y después de aguantar las primeras acometidas de la Real fue capaz de marcar tres goles antes del descanso y cerrar el partido en el segundo periodo cuando el equipo vasco buscaba el milagro.



Los tres puntos permiten al Deportivo, que llevaba seis jornadas sin ganar (desde el 1 de octubre), salir de las posiciones de descenso a las que había caído provisionalmente el domingo, y frenan al equipo donostiarra, que había enlazado cuatro victorias y un empate ante el Barcelona.



No hubo tregua en el césped, donde el conjunto vasco tardó cuatro minutos en encontrar desajustes en la zaga del Deportivo en una acción a balón parado que finalizó con un centro de Yuri que despejó como pudo el polaco Tyton delante del brasileño Willian José.



La respuesta de los locales fue inminente con un contragolpe que provocó Guilherme con un pase al hueco para dejar al rumano Florin Andone delante del argentino Gerónimo Rulli, quien logró desviar a córner.



El delantero del Deportivo, que había marcado en los tres encuentros anteriores de Liga, volvió a quedarse solo ante el portero de la Real seis minutos después, pero esta vez pensó más la resolución y dio tiempo a Carlos Martínez a robarle el balón y enviarlo a saque de esquina.



La Real había evitado el gol de los blanquiazules en esa jugada, pero no pudo frustrarlo en la acción posterior, que remató el central brasileño Sidnei Rechel como si fuera un delantero, a la izquierda de Rulli, quien no pudo reaccionar.



El conjunto donostiarra trató de levantarse de inmediato y dispuso de dos opciones para hacerlo, pero Willian José no estuvo fino en el área pequeña en una jugada en la que el Deportivo reclamó fuera de juego y luego, el mexicano Carlos Vela, tras una galopada por banda, pecó de egoísta y acabó disparando mal.



Los gallegos salieron indemnes de esos ataques de la Real y encontraron de nuevo el camino al gol antes de la media hora de partido.



Çolak sirvió un pase en profundidad para Andone, que explotó su velocidad por banda, centró al área y allí Iñigo Martínez despejó el balón, sin querer, al fondo de su portería.



El Deportivo disfrutó de sus mejores minutos de juego y, después de dos derrotas muy dolorosas ante el Sevilla y el Málaga, no quiso repetir experiencia ante la Real y trató de cerrar el partido antes del descanso.



No lo logró en otro mano a mano de Andone con Rulli que desvió el portero con el pie, pero a tres minutos para la conclusión del primer periodo, los coruñeses volvieron a romper a la Real Sociedad con un desdoblamiento de Juanfran, que asistió al internacional rumano para que este conectara un gran remate con la derecha y colocara el 3-0 en el marcador.



La Real se volcó en ataque en el arranque del segundo periodo, aunque fue el Deportivo el que tuvo las oportunidades más nítidas en los primeros instantes de la reanudación, pero Andone no fue capaz de ampliar su cuenta ni con el pie ni con la cabeza.



El equipo de Eusebio había asumido riesgos para meterse en el partido y redujo la diferencia en el marcador con un golazo del lateral Yuri desde la frontal con un disparo con efecto que sorprendió a Tyton.



Riazor recordó la remontada del Sevilla en el anterior partido del Deportivo como local, animó a su equipo, el holandés Ryan Babel rozó el cuarto con un lanzamiento que iba a la escuadra y lo anotó poco después con un penalti a Albentosa muy protestado por la Real Sociedad.



Rulli repelió el lanzamiento desde los once metros, pero el balón regresó al holandés del conjunto coruñés, que marcó y permitió a su equipo y a su afición acabar con tranquilidad el partido.



Por si quedaba alguna duda, Andone las disipó con el quinto de la noche y firmó un triunfo que le saca de las posiciones de descenso a las que había caído el domingo con la victoria del Sporting de Gijón ante el Atlético Osasuna.



A la Real nada le salió en Riazor, donde incluso se le negó un gol de Willian José en los instantes finales con un remate que dio en el larguero, en el poste y no acabó en el fondo de la red.