Eriksson rescata al Barcelona ante un errático Unicaja

Markus Erikson rescató con sus triples a un Barcelona herido que reaccionó en la segunda mitad para aferrarse a la Copa del Rey como su tabla de salvación, a lo que contribuyó un desconocido Unicaja que desaprovechó una oportunidad de oro para romper su maleficio copero frente a los catalanes (82-70).



Los de Georgios Bartzokas, asolados por las lesiones en una temporada aciaga, fueron de menos a más para, con el mínimo esfuerzo, plantarse en unas semifinales en las que deberán mejorar mucho sus prestaciones si quieren eliminar al Valencia Basket.



Una sucesión de imprecisiones en el tiro y pérdidas de balón del equipo catalán en el inicio dieron las primeras ventajas al Unicaja, que tampoco empezó sobrado, y obligaron a Bartzokas a pedir tiempo muerto, tras cinco minutos y medio y con una sola canasta en juego en su haber, un solitario triple de Tyrese Rice (4-10, min 6).



Dejan Musli se imponía a Ante Tomic y Moussa Diagné mientras Jeff Brooks lideraba la producción ofensiva malagueña. La maquinaria azulgrana se fue engrasando algo con el paso de los minutos, aunque el control del marcador era de los de Joan Plaza al final del primer acto (17-22).



Alberto Díaz aportó puntos y su habitual garra defensiva y, pese a que Rice mantenía a los azulgranas en el partido, no lograba limar la desventaja. El partido ofrecía pocas acciones de calidad y ni unos ni otros lograban enlazar un par de jugadas de mérito.



En vez de aprovecharse de los errores contrarios, el Unicaja se contagió del mal juego rival y logró desesperar a su entrenador tras dos fallos consecutivos en sendos contraataques que les impidieron irse con una mayor ventaja a los vestuarios (28-33).



El público, en cambio, se olvidó de lo que pasaba en la pista y optó por a montarse la fiesta por su cuenta, poniendo en las gradas el espectáculo que faltaba sobre la parqué del Buesa Arena.



Un 5-0 de salida empató tras muchos minutos el choque, y tres triples consecutivos de Eriksson, Koponen y Rice le devolvieron a los azulgranas el mando en el marcador del que solo disfrutaron durante 17 segundos en la primera mitad (39-36, min. 24).



Nedovic se rebeló, aunque no pudo evitar que comenzase un periodo de mayor igualdad que se rompió cuando el Barcelona empezó a sumar de tres en tres, sobre todo gracias a un infalible Marcus Erikson que se echó el equipo a las espaldas y, con cuatro triples sin fallo en el tercer cuarto, espoleó a los suyos (58-51, min 30).



Los últimos diez minutos certificaron que el Unicaja quería pero no podía y también la mejoría de un Barcelona que, a la vista de que a su rival no le salía nada, fue poniendo tierra de por medio en busca de las semifinales (71-61, min 36).



La impotencia del conjunto malagueño, que acabó con un ínfimo 38 por ciento en tiros de campo, le impidió aspirar a romper el maleficio con el conjunto catalán, que le ha eliminado en las seis ocasiones que se han visto las caras en la Copa del Rey.