Fernando Alonso dejará la Fórmula 1 en 2019

El piloto español Fernando Alonso (McLaren) ha anunciado este martes que no participará en el Mundial de Fórmula 1 en 2019, por lo que dejará el "Gran Circo" después de 17 temporadas y dos títulos de campeón del mundo, y ha asegurado que necesitaba un "cambio" en su carrera para afrontar "nuevos retos emocionantes".

"Después de 17 maravillosos años en este deporte increíble, es hora de que haga un cambio y siga adelante", señaló el asturiano en declaraciones a McLaren.

"He disfrutado cada minuto de estas increíbles temporadas y no puedo agradecérselo lo suficiente a las personas que han contribuido a que sean tan especiales", añadió.



De esta manera, Alonso abandona el Mundial con un balance de 32 victorias, 22 "pole positions" y 97 podios en sus 17 años de competición, en los que consiguió los campeonatos del mundo de 2005 y 2006 en Renault. Además de por McLaren y por el equipo francés, el asturiano pasó por Minardi y por Ferrari.

Con su victoria en 2005, Alonso se convirtió entonces en el campeón mundial más joven en la historia de la Fórmula 1. A ello ha sumado tres subcampeonatos.

A pesar del anuncio, el piloto español explicó que afrontará las citas que le quedan esta temporada "con más compromiso y pasión que nunca". "Todavía hay varios Grandes Premios esta temporada y participaré en ellos con más compromiso y pasión que nunca", advirtió.



En este sentido, el bicampeón mundial aseguró que la decisión fue meditada y "firme" desde hace unos meses. "Tomé esta decisión hace algunos meses y fue una decisión firme. Sin embargo, me gustaría agradecer sinceramente a Chase Carey y Liberty Media los esfuerzos realizados para cambiar mi opinión y a todos los que se han puesto en contacto conmigo durante este tiempo", indicó.



Además, tuvo especiales palabras de cariño para McLaren. "Mi corazón está con el equipo para siempre. Sé que volverán más fuertes y mejores en el futuro. He construido muchas relaciones excelentes con mucha gente fantástica en McLaren, y me han dado la oportunidad de ampliar mis horizontes y competir en otras categorías. Siento que ahora soy un piloto más completo que nunca", reconoció.

"También me gustaría agradecer su apoyo a mis antiguos equipos, compañeros de equipo, rivales, colegas, socios, periodistas y todas las personas con las que he trabajado en mi carrera en la Fórmula 1. Y, especialmente, a mis seguidores en todo el mundo. Estoy bastante seguro de que nuestros caminos se cruzarán nuevamente en el futuro", explicó.

Así, Alonso no descarta participar en nuevos eventos, después de correr el Mundial de Resistencia y de proclamarse campeón de las 6 Horas de Spa y en las 24 Horas de Le Mans. "Veamos lo que trae el futuro; nuevos retos emocionantes están a la vuelta de la esquina. Estoy teniendo uno de los momentos más felices de mi vida, pero tengo que seguir explorando nuevas aventuras", advirtió.



"RESPETAMOS SU DECISIÓN, AUNQUE CREEMOS QUE ESTÁ EN SU MEJOR FORMA" El presidente ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, se deshizo en elogios hacia el ovetense. "Fernando no solo es un excelente embajador para McLaren, sino también para la Fórmula 1. Sus 17 años en este deporte, como posiblemente el piloto preeminente de su generación y, sin duda, un gran campeón de la Fórmula 1, han añadido otra capa a la rica historia de la Fórmula 1", apuntó.



Además, el estadounidense reconoció que no consideran que sea el momento de la retirada. "Hay un momento para que todos hagan un cambio y Fernando ha decidido que el final de esta temporada sea suyo. Respetamos su decisión, incluso aunque creemos que está en la mejor forma de su carrera. Nuestro diálogo abierto con Fernando ha significado que podamos planificar esta eventualidad", dijo.

"Al evaluar su futuro durante los últimos meses, la competitividad de Fernando no se ha visto afectada. Él ha seguido desempeñándose al más alto nivel, ya que sabemos que lo hará en las nueve carreras restantes del campeonato de este año", prosiguió.

Por último, le manifestó la admiración de todo el equipo. "Es una leyenda tanto para el campeonato como para el equipo. Fernando es una parte importante de nuestra historia y se unirá a una ilustre lista de pilotos de McLaren. En nombre de Shaikh Mohammed, Mansour y de toda nuestra junta, le deseamos a Fernando mucho éxito en el futuro", finalizó.