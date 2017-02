Iago Aspas da un punto al Celta

Iago Aspas, en el minuto 74, dio un punto al Celta (11-1) en su visita a un Sporting que le plantó cara y que se adelantó en el marcador al comienzo de la segunda parte con un gol de penalti de Moi Gómez.



El Sporting salió al campo con la intención de repetir el buen juego que mostró durante la mayor parte del encuentro ante el Atlético de Madrid y no tardó en poner en aprietos al equipo gallego. Lo hizo con un fuerte disparo de Carmona al que respondió Rubén con una gran parada.



Fue la primera de las claras ocasiones de gol desaprovechadas por los locales en la primera mitad, como un tiro de Traoré flojo y pegado a un poste y una jugada de Burgui por la banda izquierda que puso a prueba al portero del equipo vigués.



El Celta jugaba balones largos sobre Señé, pero la defensa rojiblanca no pasaba apuros y sacaba el balón con tranquilidad.



Traoré gozó de otra ocasión de gol clara para el Sporting tras un centro de Amorebieta, pero remató de cabeza sobre el cuerpo de Rubén, que había salido a la desesperada a cubrir la portería.



Los ataques locales eran continuos y Moi Gómez lanzó un potente disparo que salió rozando el poste derecho de la portería viguesa cuando se cumplía la media hora de partido.



A partir de ese momento el Celta equilibró el juego y comenzó a acercarse con más peligro a la portería local.



Rosi, con un tiro flojo, fue le primero que probó suerte y le siguieron Bongonda con un potente disparo que rechazó Cuéllar con apuros y Roncaglia, en una jugada personal que culminó con un disparo muy alto.



Nada más comenzar el segundo tiempo, el Sporting encontró el premio a su mejor juego.



Burgui se internó, hizo un `pase de la muerte` que no encontró rematador y el balón llegó a Carmona, que fue derribado por Planas. El árbitro pitó penalti y lo transformó Moi Gómez.



Con el marcador en contra, Berizzo decidió dar más potencial ofensivo a su equipo y metió en el campo a Iago Aspas por Jozabed, pero el Sporting siguió luchando por cada balón en el centro del campo y acercándose con peligro. Traoré remató de cabeza a un poste un centro de Moi Gómez.



Todo se complicó para el equipo asturiano en un fallo defensivo que obligó a Jorge Meré a hacer falta a Bongonda cuando era el último defensor, lo que supuso su expulsión.



La falta la lanzó Iago Aspas, que firmó el empate con un disparo raso que se coló entre la barrera.



Con empate y uno menos sobre el terreno de juego, el Sporting pasó a ser dominado y presa de los nervios, y los últimos minutos transcurrieron entre constantes ataques del equipo vigués.



- Ficha técnica:



1 - Sporting: Cuéllar, Douglas, Jorge Meré, Amorebieta, Canella, Mikel Vesga, Carmona (Lillo, m 78), Sergio Álvarez, Moi Gómez, Traoré (Cop, m 86) y Burgui (Xavi Torres, m 71).



1 - Celta: Rubén, Fontás (Pablo Fernández, m 68), Roncaglia, Sergio Gómez, Planas, Señé, Marcelo Díaz, Jozabed (Iago Aspas, m 58), Radoja, Bongonda y Rossi (Beauvue, m 78)



Goles: 1-0, m.48: Moi Gómez, de penalti. 1-1, m.74: Iago Aspas.



Árbitro: De Burgos Bengoetxea. Expulsó a Jorge Meré por falta a Bongonda (m 73). Mostró tarjeta amarilla a Fontás (m, 53), Marcelo Díaz (m, 56), Amorebieta (m, 57) y Cuéllar (m, 90).



Incidencias: Partido de la vigésima cuarta jornada disputado en El Molinón ante 24.616 espectadores, con presencia de alrededor de un millar de seguidores del Celta.