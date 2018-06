Márquez reconoce que ha sufrido pero que está llegando...

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), segundo mejor tiempo para el Gran Premio de Cataluña de MotoGP ha asegurado que hubiese firmado ese resultado, segundo a 66 milésimas de Jorge "con un tiempo rápido pues ha sido sufriendo pero estamos llegando".

"Siempre había confiado en que podría estar allí, pese a que el tercer libre no salió como esperábamos, porque me he caído cuando venía con el neumático blando, pero eso nos ha ayudado a cuadrarlo todo mucho mejor y por la tarde ha cuadrado casi todo", explicó el líder del mundial de MotoGP.

Una vez más el piloto de Repsol Honda protagonizó una de sus salvadas y exclamó que "¡Ha sido bonita! Bueno, larga, he tenido tiempo para pensar".

"Antes del entrenamiento Santi (Hernández, su jefe de mecánicos) me había rogado que por favor, no me cayese, que teníamos que ir a la primera y la segunda clasificación y por eso me he mantenido calmado todo el entrenamiento, menos en la última vuelta y la última curva, donde casi la lío", reconoció Márquez.

"Ha sido bonita la salvada porque ha sido larga, estaba peleando con la rodilla, con el asfalto, con la goma, y cuando parecía que la tenía salvada he entrado en lo sucio y se ha vuelto a cerrar y por eso me he puesto de pie y he hecho un gesto para la gente; el show tiene que estar ahí y así la disfrutamos todos", afirmó Márquez.

Márquez dijo no saber a cuántos grados de inclinación llegó a estar en ese momento pero "ha sido poco porque enseguida la he conseguido levantar cuando se me ha ido y cuando la consigo levantar en el primer momento ya puedo empezar a jugar; a jugar entre comillas, para intentar salvarla".

"Si pasa como en Mugello, que me caigo y me quedo ahí abajo, cuesta más porque tienes que tirar de todo y no puedes. Yo decía `es suerte`, pero, claro, algo estamos haciendo que cada vez es más y más", reconoce el piloto de Repsol Honda.

En cuanto a los favoritos para la carrera, Marc Márquez aseguró que "Jorge es el favorito, y no es para quitarme presión y para ponérsela a él, si no que el ritmo es un poco mejor que el del resto, pero no estamos lejos, estamos a una o dos décimas, algo que a lo mejor se puede suplir si encontramos una pequeña cosa".

La caída de Mugello le impidió sumar puntos en Italia y con ello perdió mucha ventaja, motivo por el que recalcó que "esa ventaja no te permite nada y si fallo están ahí ya".

"Mañana salgo con la intención de buscar buenas sensaciones para luchar por la victoria, el podio es factible y para la victoria se tienen que alinear un poco más las cosas pero está claro que sufriendo estamos allí y lo hacemos porque hace dos carreras la Honda parecía que era una súper moto, pero esto es el Mundial y sufres en unas pistas más que en otras", comentó.

Fiel a su estilo, Marc Márquez aseguró sonriendo que en Montmeló "quizás toque pensar un poco, pero en Mugello salí pensando y me caí, así que salgo arriesgando aquí".