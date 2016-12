Sergio Ramos: "Buen centro de Modric para variar y buen gol"

Sergio Ramos, defensa del Real Madrid, ensalzó con ironía el centro de su compañero Luka Modric en el gol que marcó para empatar el duelo ante el Barcelona, y afirmó que la Liga no está decidida pese a los seis puntos de ventaja que mantienen los blancos respecto al cuadro azulgrana.



La conexión Modric-Sergio Ramos volvió a funcionar al final de un duelo importante. Igual que en la primera final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, en la que el sevillano marcó el empate que forzó la prórroga en el minuto 93 tras un centro del croata, la pareja consiguió otro tanto vital.



"Creo que hoy era necesario seguir sumando. El equipo ha hecho un trabajo bueno y duro. El resultado no era justo del todo y al fin y al cabo hemos empatado con un buen centro de Modric para variar y buen gol", resaltó en Bein Sports.



Ramos también dijo que el encuentro ante el Barcelona fue bastante disputado entre dos equipos que quisieron la posesión desde el primer momento.



"Al principio hemos tenido más ocasiones, ha faltado eficacia y el trabajo da recompensa. Mejor un punto que nada, a seguir sumando y a seis del Barcelona", comentó.



"La intensidad fue altísima fue un partido de riesgo, de jugadas al límite, pero nunca maldad y siempre deportividad. El resultado es un premio al buen trabajo que hemos hecho desde el principio de temporada. No hay que volverse locos, dependemos de nosotros, pero aún queda Liga", concluyó.