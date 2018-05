Zidane: "Nadie puede decir que tenemos menos hambre que el Liverpool"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, opinó que al igual que la mayor experiencia en finales no es un factor clave en favor de su equipo en la cita de Kiev, tampoco nadie puede afirmar que tienen "menos hambre que el Liverpool".

"No sé el hambre que tiene el rival, nosotros tenemos siempre la misma ilusión porque es lo que tiene este club, la misma entrega y ganas de siempre. Nadie nos puede decir que tenemos menos hambre que el Liverpool, somos el Real Madrid y siempre queremos más. Vamos a dar todo para intentar hacerlo de la mejor manera", afirmó en el día de puertas abiertas para los medios.

"Estamos preparados para la final porque este club tiene eso, no por tener más experiencia, eso no vale para nada. Tenemos que demostrar lo que queremos en una tercera final. El rival tiene cosas y nosotros otras, pero nadie puede pensar que nosotros vamos a tener menos hambre. Igual que nuestra experiencia no significa nada, muchos de ellos no han jugado finales pero se van a matar y lo sabemos", añadió.

No dejó el técnico madridista ni una sola pista sobre el once que alineará en Kiev. Hermético sin admitir siquiera si ya lo tiene decidido pero sí que le produce dolor de cabeza. "No voy a decir el once, si lo tengo o no. Se verá el sábado". Incluso admitió que sus jugadores no lo conocerán hasta horas antes de la gran cita.

"De vez en cuando me duele la cabeza, decir que no es mentir. Son tan buenos todos que por qué meter uno y no otro. Es la sensación del entrenador, pero cuando empiezas con un once sabes que tienes jugadores en el banquillo muy importantes. El que no juega de inicio no debe pensar que no juega, porque puede entrar y marcar la diferencia. Los quiero a todos enchufados, por eso nunca les digo quién va a jugar varios días antes porque a un jugador lo matas"

Aunque lo que más le duele a Zidane es pensar en los futbolistas que tiene que descartar y que verán la final desde la grada. "Algunos ni se van a cambiar y eso es lo más difícil después de llegar a la final".

Sobre el rival, aseguró Zidane que no teme "nada" y destacó que no son solo el juego ofensivo que aportan Salah, Mané y Firmino. "Se habla de los tres de arriba y que son menos atrás. No, es un equipo que llegó a una final que merece como nosotros. Mi trabajo es preparar bien el partido, ver los defectos del adversario e intentar hacerle daño".

Para llegar a la gran final, el técnico francés destacó que han eliminado a "los tres mejores de Europa", refiriéndose a PSG, Juventus y Bayern, sin meter en ese grupo al Barcelona. "Por eso tiene un valor importante, teniendo las dificultades que hemos tenido en nuestra temporada. Tenemos una ilusión tremenda por jugar la final de la Champions".