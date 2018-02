Invierte en bitcoins a través de una plataforma segura

Las criptomonedas se han convertido en una alternativa de inversión ideal para todos aquellos que quieran obtener un beneficio adicional, y de hecho son muchas las personas que han conseguido grandes beneficios desde su creación. Si quieres formar parte de este grupo de inversores, entonces es muy importante que conozcas algunas de las principales ventajas de los bitcoins, además de que deberás asegurarte de que vas a operar a través de una plataforma segura.

Conoce las principales ventajas de invertir en bitcoins

La opción de invertir en bitcoins es una de las alternativas más rentables a día de hoy, y es que no sólo estamos hablando de una moneda que tiene una tendencia muy importante a revalorizarse, sino que además también pone a nuestra disposición algunas particularidades y garantías gracias a las cuales vamos a tener entre nuestras manos un producto que verdaderamente nos va a aportar un valor muy positivo.

En primer lugar debemos empezar teniendo en cuenta que el bitcoin es una moneda global, es decir, no pertenece a ningún país en particular ni a ningún gobierno concreto, sino que se puede utilizar a lo largo de todo el mundo saltando todo tipo de barreras, lo que hace que sea una moneda que no está valorada en función de un ente específico, sino que son los usuarios de todo el mundo los que la mueven y, por lo tanto, le dan el valor.

Además también tiene otra particularidad muy interesante que es el hecho de que va a funcionar cualquier día del año y a cualquier hora, garantizando el anonimato así como la transparencia ni pudiendo a su vez disfrutar de transacciones mucho más económicas, ya que al evitar intermediarios los costes se reducen considerablemente para el usuario final.

Recordamos que a su vez es una moneda imposible de falsificar, lo que significa que no se va a poder crear moneda adicional en ningún caso, y es que no debemos olvidar que tanto el bitcoin como la mayoría de criptomonedas, cuentan con un límite de emisión que es precisamente el que nos garantiza que no vamos a perder dinero por el hecho de que alguna entidad decida aumentar el volumen de circulación.

Si vas a utilizar un bróker online, asegúrate de que sea de fiar

Pero el caso de que te plantees invertir en bitcoins, es esencial que te asegures de que lo haces siempre a través de un bróker online de confianza, ya que en los últimos años hemos podido experimentar un importante auge en este sentido, pero no todos nos van a ofrecer las mismas garantías, e incluso, algunas plataformas no operan de forma ética.

Por ello, lo primero que tenemos que hacer es elegir un bróker para bitcoins que realmente sea efectivo, y por ello os queremos explicar cómo funciona plus500, una de las opciones más recomendables que tenemos a día de hoy a nuestra disposición.

Cabe destacar que en este caso estamos optando por una alternativa que, además de bitcoin, también nos va a permitir operar con ethereum, bitcoin cash, litecoin, ripple e IOTA, con lo cual tendremos más posibilidades de realizar operaciones y combinaciones que pueden resultar bastante interesantes.

No debemos olvidar que estamos hablando de una plataforma totalmente confiable, y de hecho es el patrocinador del Atlético de Madrid por tercer año consecutivo, con lo cual podréis estar totalmente tranquilos en este sentido.

Y si nunca antes habéis utilizado una plataforma de este tipo, entonces lo mejor que podéis hacer es acceder a la plataforma demostrativa gracias a la cual tendréis acceso a todas las opciones pero con dinero ficticio.

En total empezaremos con 20.000 € de manera que podremos ir realizando inversiones en función de nuestro criterio, pero recordad que en este caso tan sólo estamos conociendo la interfaz y, por lo tanto, ni vamos a ganar ni vamos a perder un sólo céntimo de euro.