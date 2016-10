El acusado reconoce que contaba con unas "ganas irrefrenables" de asesinar a sus primos y tíos

Patrick Nogueira planeó el cuádruple crimen de la familia brasileña en Pioz (Guadalajara) tras sentir unas "ganas irrefrenables" de asesinarlos, según ha explicado este joven a los investigadores de la Guardia Civil, que consideran que el caso está policialmente cerrado aunque todavía oculte detalles por afinidad hacia sus seres queridos.



Tras entregarse y viajar a España el pasado miércoles, Patrick reconoció en la comisaría del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas que era el autor del salvaje crimen. "Dice que no está loco", ha asegurado la Guardia Civil en una rueda de prensa en Madrid en la que también ha señalado cuál es la razón de esto: "No quiere mostrarle a su familia la virulencia y monstruosidad de lo que ha hecho".



Patrick viajó el 17 de agosto desde Alcalá de Henares al chalé de Pioz porque sus familiares, con los que había convivido anteriormente, no le ocultaron dónde residían. Antes de viajar en autobús, compró las bolsas de basura donde luego fueron hallados los cuerpos, cinta aislante y una navaja. "Sintió unas ganas irrefrenbles de asesinar y no las pudo controlar. Era consciente de ello", han asegurado los investigadores.



La Guardia Civil ha explicado que el autor confeso de este crimen dice tener "lagunas" sobre todo en lo referente a la muerte de los niños del matrimonio. Por este motivo, siguen sin tener claro el móvil aunque apuntan a que el detonante pudo ser "cierta animadversión" hacia su tío Marcos, la última víctima y con el que forcejeó, por dejar una "pequeña deuda" con el casero del piso en el que convivieron en Madrid.



Los agentes del Instituto Armado no tienen claro que existiera una relación con Janaina, la mujer de su tío y la persona que le abrió la puerta del chalé y, posteriormente, fue la primera víctima. "No es relevante, esa no es la causa por la que Patrick asesinó a la familia", han insistido. "Eso sólo está en la mente de Patrick", han puntualizado.