Arrimadas dice que lleva escolta por decisión del Gobierno catalán

La líder de C`s en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado este viernes que ella y otros dirigentes catalanes llevan escolta por decisión de la Conselleria de Interior, lo que ha contrapuesto a compañeros de su partido en otras comunidades, como Andalucía, que no tienen seguridad de este tipo.



Arrimadas ha justificado así, en declaraciones a Rac1, sus declaraciones en una entrevista en 13TV en la que dijo: "Llevo escolta porque ya sabemos lo que pasa en Cataluña".



La dirigente de C`s ha dicho respetar "la profesionalidad y el criterio técnico de Interior" para decidir que es necesario llevar escolta, y al preguntársele por el líder de C`s, Albert Rivera, ha dicho que no lleva seguridad.



Ha asegurado que Cataluña vive una situación política complicada, y ha señalado que este jueves la sede de C`s de L`Hospitalet de Llobregat (Barcelona) fue atacada por quinta vez.



Preguntada por si ha sido agredida en alguna ocasión, ha dicho: "Gracias a Dios no, pero me han insultado, escupido, a veces a la salida de actos hemos tenido algún problema y han agredido a compañeros míos en Tarragona".