Los críticos de la Comisión de Garantías avalan que se nombre una gestora

Los tres miembros críticos de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE han emitido hoy un dictamen en el que resuelven que una vez que ha quedado disuelta la Ejecutiva Federal por la dimisión de la mitad de sus vocales, el partido tiene que designar una gestora para que asuma la dirección.



En el escrito entregado en la sede de Ferraz, al que ha tenido acceso EFE, se considera que, "sin ningún genero de dudas", los estatutos del PSOE permiten nombrar una gestora "atribuyéndole las funciones que considere necesario" y un plazo para desarrollarlas.



La Ejecutiva de Pedro Sánchez no da validez a este dictamen porque la reunión de la Comisión de Ética y Garantías no ha sido convocada formalmente, al alegar que solo puede hacerlo la presidenta del órgano y no sus otros miembros.