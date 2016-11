Detenido un chico de 18 años por 8 agresiones sexuales en la sierra de Madrid

La Guardia Civil ha detenido a un chico de dieciocho años presunto responsable de ocho delitos de abusos y agresiones sexuales perpetrados en la localidad de Collado Villalba, situada en la sierra de Madrid.



Según informa el instituto armado, el primero de los hechos denunciados ocurrió en junio de este año, momento en el que se establecieron dispositivos de vigilancia preventivos.



Hasta octubre no se denunciaron nuevas agresiones, pero en ese mes y noviembre se sucedieron siete más de similares características a la acontecida en el mes de junio.



Finalmente, el pasado sábado 26 de noviembre, se localizó al presunto autor en la Avenida de las Suertes de Collado Villalba y se procedió a su detención.



Según el instituto armado, se trata de un joven de 18 años, domiciliado en la localidad de Collado Villalba, sin antecedentes y que no cursa estudios ni tiene actividad laboral.



El juez ha dictado su ingreso en prisión provisional sin fianza, según la misma fuente, que ha precisado que la investigación continúa abierta, no descartándose la aparición de otras víctimas.