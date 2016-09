La dirección nacional del PP ha enviado un argumentario a sus cargos en el que carga contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por "amenazar de nuevo" con un "referéndum secesionista" que "sabe que es ilegal, irracional y absolutamente inviable".



"Esta sistemática amenaza secesionista choca frontalmente con los principios democráticos que los independentistas, presuntamente, aseguran defender", señala `Génova`, que recalca que Cataluña no necesita un Gobierno "sectario que, violando la ley, busque someter la prosperidad de la sociedad catalana a los delirios de grupos extremistas".



Por el contrario, los `populares` subrayan que lo que necesita Cataluña es un Gobierno "sensato" que cumpla la ley, que reconozca la pluralidad de la sociedad catalana y que atienda a sus necesidades reales".



SE HAN "CONFABULADO PARA SECUESTRAR A CATALUÑA"



El PP considera que el independentismo y los antisistema "se han confabulado para secuestrar a Cataluña". "Carles Puigdemont, alineado con los extremistas asamblearios de las CUP, amenaza de nuevo con su fraudulento referéndum secesionista. Ahora dice que lo convocará en septiembre de 2017. Él sabe que es ilegal, irracional y absolutamente inviable", afirma en el citado argumentario interno, al que ha tenido acceso Europa Press.



Además, el PP destaca que estos años, cuando "la deriva independentista ha desatendido la prestación de servicios públicos esenciales", el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido "su garantía". "El Gobierno de España no va a fallar a Cataluña. Los catalanes han visto dañada su estabilidad económica, política y social por este delirio", indica.



En el mismo documento interno, los `populares` critican que Puigdemont haya puesto las instituciones catalanas al servicio del radicalismo de la CUP. "La cuestión de confianza debatida en el Parlament de Cataluña es una pugna entre separatistas para ver quien impone su visión radical", sostiene.



RAJOY Y PUIGDEMONT COINCIDEN MAÑANA EN OPORTO



Precisamente, este viernes el jefe del Ejecutivo en funciones y el presidente de la Generalitat coincidirán en Oporto, dos días después del referéndum de independencia anunciado por Puigdemont en el debate celebrado en el Parlamento catalán con motivo de la cuestión de confianza que ha superado con éxito gracias a los votos de Junts pel Sí y la CUP.



Rajoy y Puigdemont asistirán a la inauguración de una exposición de Joan Miró en el Museo Serralves en la ciudad portuguesa. No está prevista ninguna reunión entre ambos, han indicado a Europa Press fuentes del Gobierno catalán.