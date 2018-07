El error de dos diputados hace fracasar por un voto la renovación de RTVE

El error de dos diputados y la ausencia de otros dos, uno del PDeCAT y otro de ERC, ha hecho fracasar por sorpresa la renovación urgente de la dirección de RTVE, que no ha logrado la mayoría absoluta del Congreso por un solo voto, por lo que el Gobierno deberá proponer ahora un administrador único.



La Cámara Baja votaba los cuatro consejeros del Senado propuestos por el PSOE, Unidos Podemos y el PNV, vocales que, a priori, parecían contar con los votos suficientes.



Sin embargo, Ana Isabel Cerrada, Fernando López Agudín, Josep Lluis Micó y Juan Tortosa solo han conseguido 175 votos, ya que dos diputados se han equivocado y han entregado a la Presidencia una papeleta con el nombre del candidato para presidir RTVE, Tomás Fernando Flores.



Una votación que se iba a celebrar a continuación, pero que no se ha producido finalmente al no completarse el Consejo de la RTVE con sus diez miembros, seis del Congreso -elegidos el pasado 4 de julio- y cuatro del Senado.

Nombramiento transitorio

Ante este revés, el real decreto aprobado por el Gobierno prevé que el Ejecutivo proponga el nombre de un administrador único para dirigir de forma transitoria RTVE, candidato que deberá ser ratificado también por el pleno del Congreso, en primera votación por mayoría de dos tercios o después por mayoría absoluta.



Ello requerirá de al menos un pleno de la Cámara Baja, con lo que ya serían siete las sesiones plenarias que se celebrarían para elegir a la cúpula interina de la Corporación hasta que culmine el concurso público, a finales de verano o primeros días de otoño.



Una circunstancia que han criticado tanto el PP como Ciudadanos, que en todo momento se han opuesto al decreto.



Ramón Moreno, del PP, ha denunciado que este procedimiento ha costado "más de un millón de euros" y ha reclamado al Gobierno la retirada de lo que ha denominado el "decretazo" de RTVE porque es "el más colosal monumento al disparate".



"Me siento totalmente avergonzado del espectáculo que el Gobierno nos está obligando a hacer, por su irresponsabilidad de traer un `decretazo` que no estaba justificado, y que con mentiras no se puede traer a este Parlamento", ha señalado.



Idea que también ha apuntado el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, quien ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire ese decreto después del "espantoso ridículo" y se ha felicitado de que su grupo no haya participado de una "cacicada" y de un intento "desvergonzado" de control de los medios públicos.



La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha negado que estas sesiones en el Congreso y el Senado hayan costado más de un millón de euros, puesto que "nadie ha venido `ad hoc` a un pleno, porque ha habido comparecencias de otros ministros".



Lastra ha lamentado el "error humano" que se ha producido: "Cualquiera que se haya equivocado, les aseguro que estará lamentándolo profundamente", ha manifestado.

¿Una segunda votación?

La portavoz socialista ha asegurado que se consultará a los letrados de la Cámara si se puede celebrar una segunda votación. No obstante, ha comentado que desde la Presidencia del Congreso ya le han adelantado que "no ven" la celebración de esa segunda votación para elegir a los cuatro consejeros restantes.

El PSOE, ha dicho, está buscando una "salida" ante esta "situación nueva", para lo que se pondrá en contacto con el Gobierno y el resto de grupos parlamentarios "que apoyaban el desbloqueo de RTVE".

En caso de que se tenga que elegir a un administrador único -como parece casi seguro-, se trataría, según Lastra, de un "administrador consensuado, pactado y negociado con los grupos", puesto que debe ser ratificado por la mayoría absoluta de la Cámara.

Para Noelia Vera, portavoz de Podemos, "no deja de ser sospechoso" que el fallo "caído del cielo" de este lunes en la votación se haya producido después de que algunos tuvieran "tanta insistencia" en que no saliera adelante, por lo que puede que no haya sido "casualidad".

"Sospechamos que quizá alguien no quiere o no tiene demasiado interés en que la dirección transitoria de RTVE se ponga a trabajar ya de forma definitiva. Las casualidades en el Congreso por desgracia no suelen existir", ha dicho Vera.

Una posibilidad que ha negado Lastra, que ha rechazado cualquier "teoría de la conspiración" en el fracaso de esta votación que, ha insistido, se ha debido exclusivamente a un "error humano".