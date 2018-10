Recurso ante el Constitucional por la resolución del Parlament contra el Rey

El Gobierno propondrá este viernes la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la resolución aprobada la semana pasada por el Parlamento de Cataluña a iniciativa de En Comú en la que se reprobaba al Rey y se reclamaba el fin de la Monarquía.



Así lo ha anunciado este martes en declaraciones en el Congreso la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien ha recalcado que "un Parlamento autonómico no puede intentar trazar la forma de Estado de este país".



"Esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico, pero sí tiene que tener una respuesta política", ha explicado la `número dos` del Ejecutivo, incidiendo en que el Gobierno da "pruebas más que suficientes de cuál es su sitio y cuál es la posición en la que hay que defender constantemente la Constitución".



En este contexto, ha subrayado que el Ejecutivo impugnará la resolución contra el Rey igual que hizo el pasado mes de julio cuando el Parlamente intentó, "sin ningún efecto, volver a recomponer las leyes que rompían la Constitución, el estatuto de autonomía y la unidad territorial de España".

Segunda impugnación de Sánchez

Calvo se refería al recurso del Gobierno contra la moción en la que la Cámara catalana apostaba por lograr la desconexión de España, reafirmando la declaración de soberanía del 9 de noviembre del 2015. Ese fue el primer acuerdo del Parlamento catalán que llevó al TC el Gobierno de Pedro Sánchez.



En cualquier caso, la vicepresidenta ha remarcado que el Gobierno sigue empeñado en "normalizar" las relaciones con Cataluña, aunque en ha admitido que en este camino se producen "momentos más agradables y menos agradables". "El día que se da un ultimátum a este Gobierno es inaceptable, el día que se intenta asaltar el Parlament que es un órgano constitucional de España es inaceptable", ha puesto como ejemplo.



Así, ha recalcado que el Ejecutivo sabe "perfectamente cuáles son los espacios" en los que se tiene que mover, lo que no impide que a la vez vaya "naturalizando día a día" la "coordinación, cooperación y lealtad" con todos los Ejecutivo autonómicos incluido el catalán.



"La situación no es fácil, pero llamamos todo el día a que todo el mundo ayude, aunque hay partidos que no sólo no ayudan, sino que intentan en algunas ocasiones empeorar las cosas", ha denunciado la `número dos` del Gobierno.

Apoyos para los PGE

Preguntada sobre los motivos que tiene el Gobierno para pensar que al final los independentistas acabarán apoyando los Presupuestos Generales del Estado para 2019 que el Ejecutivo ha pactado con Podemos, Calvo ha señalado que el de Sánchez es un Ejecutivo "capaz de hablar y de encontrar puntos de apoyo con todo el mundo" y que eso va a ser imprescindible en la democracia española a partir de ahora.

"No se puede trabajar con la confrontación pura y dura. Hay que tejer alianzas constantemente y quien piense lo contrario se está equivocando", ha apostillado, dejando claro que el Gobierno "no va a cambiar de método".

Así, ha recalcado que junto con otras comunidades, con estos Presupuestos Cataluña recibiría "la respuesta a algunos de sus problemas". "Es importante que los catalanes, voten a quien voten, sientan que los Presupuestos del Estado son suyos y que con ellos se resuelven sus problemas. Esto es hacer política; de ahí no nos vamos a mover y poco a poco vamos convenciendo a mucha gente de que no se puede soportar la desidia, el abandono y la confrontación que hemos soportado siete años", ha dicho.

Es el único camino

Preguntada si considera que los independentistas están favoreciendo un clima proclive a un acuerdo sobre las cuentas públicas, Calvo ha indicado que como dijo Pedro Sánchez la crisis catalana no se va a "resolver de cero a cien en un momento" y ha avisado de que quien "no ayude a entender que eso no es posible está ayudando muy poco a su país".

"Somos conscientes de que las cosas tienen que ir evolucionando con elementos razonables y la dificultad que todo esto tiene que nadie se le escapa", ha reconocido, antes de reiterar que día a día las cosa se van desarrollando en un espacio "bastante más razonable" con las comisiones bilaterales en marcha y ministros casi todas las semanas ejerciendo sus funciones en Cataluña.

Por último, Calvo ha hecho hincapié en que el Gabinete de Sánchez no va a practicar la "política de silla vacía en Cataluña" porque está convencido de que su estrategia es "el único camino" y que eso también "lo saben los demás".