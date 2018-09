El Gobierno rescatará a los universitarios endeudados por créditos de estudio

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha anunciado este miércoles en el Congreso que se rescatará a los estudiantes endeudados por los créditos de ayuda al estudio y que se reunirá en breve con la asociación de afectados para buscar "la mejor" solución a su situación.



Así ha respondido Duque a una pregunta parlamentaria formulada por el portavoz de Educación de Unidos Podemos, Javier Sánchez, quien ha recordado al ministro que miles de alumnos se han visto afectado por un cambio en las condiciones de sus becas universitarias.

Según ha explicado el diputado, en 2007, estas ayudas no tenían intereses y sólo debían devolverse a partir de una renta de 22.000 euros anuales. Unas condiciones que se eliminaron años después y que "convirtió a las becas en auténticos créditos bancarios".



En su intervención, Sánchez ha denunciado la falta de supervisión del Gobierno en estos casos en los que, muchos alumnos fueron perseguidos por los bancos, que elevaban los intereses y amenazaban con incluirles en listas de morosos, a pesar de que "gestionaban dinero público".

Desde la bancada de Unidos Podemos han recordado a Duque que presentaron una proposición no de ley en la Cámara que fue apoyada por la mayoría, con el voto del PSOE entre otros, en la que se reclamaba al Gobierno el rescate de estos alumnos. "Queremos saber si el Ejecutivo del PSOE tendrá en cuenta esta iniciativa", ha cuestionado Sánchez

El ministro ha indicado que su departamento tiene el texto de dicha proposición, que lo tiene en cuenta, y que ya trabaja "hace semanas" en revertir esta situación con diferentes opciones posibles, que presentarán ante los afectados durante la reunión prevista. Además, se ha mantenido contacto con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) sobre este tema.

Una solución justa

"Este ministerio entienden las demandas de los afectados y los escuchará para buscar una solución justa", ha insistido el ministro durante su intervención en la sesión de control de la Cámara Baja.



El diputado morado ha agradecido el compromiso, aunque ha señalado que no tiene claro el modelo del Gobierno en materia de Universidad, porque mientras la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá defiende la enseñanza pública, el departamento de Ciencia, Innovación y Universidades, ha firmado con el Santander unas ayudas para becas Erasmus.



Para Duque, no es incompatible "un dinero adicional de entidades privadas" siempre que "no vengan con ninguna condición". El ministro ha indicado que su Ministerio tiene "muy claro" que hay que reforzar las becas y la educación pública" y que estas van a ser algunas de las principales acciones de su política.