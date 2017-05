Goytisolo: Me preocupa mucho el declive de la enseñanza

El escritor Luis Goytisolo (Barcelona, 1935) se ha mostrado hoy en Pamplona "muy preocupado por el declive de la enseñanza", por la supresión de asignaturas de humanidades que considera "imprescindibles" para entender el mundo, como también lo es la literatura.



Así lo ha señalado en una entrevista con Efe antes de ofrecer una conferencia en los "Diálogos de Medianoche", que organiza Fundación Caja Navarra, en la que hará un recorrido por toda su obra narrativa, "un camino satisfactorio" y la cual hasta el momento cierra la novela "Coincidencias", publicada este año.



"Siempre he escrito lo que me apetecía y me gustaba escribir, pensando que el mundo es tan amplio que por fuerza tenía que haber alguien que compartiese los mismos gustos e intereses", ha señalado el premio nacional de narrativa y premio nacional de las letras, así como académico de la RAE.



Para ello reconoce que ha buscado "un camino muy propio" en el que, al contrario que en el relato clásico en el que "se le cuenta todo al lector", él eligió desde sus inicios otro estilo: "Pongo al lector en antecedentes de una forma más rica que la del realismo objetivo", "capaz de impactar mucho más y hacer que el lector interiorice el texto como algo que le afecta a él mismo".



Este estilo "le ayuda a entenderse incluso mejor a sí mismo y entender mejor el mundo, entender lo que yo le estoy contando de otras cosas", asegura Goytisolo, a quien el proceso también le influye como autor: "Al escribir se me han aclarado las ideas sobre lo que escribo, y al mismo tiempo mi visión del mundo se ha ido enriqueciendo".



Sobre esa visión del mundo, reconoce que hoy "es imposible ser optimista" y asiste perplejo a "una situación inédita, que nunca se ha vivido y de la que no sé cómo vamos a salir", dice en referencia a líderes de la política mundial que, como Donald Trump (EE.UU.), Kim Jong-un (Corea del Norte) o Nicolás Maduro (Venezuela), "son casi inverosímiles, como una parodia".



"Cuesta creer que hayan podido llegar al poder así. Los dictadores de antes eran mucho más serios, podrían ser terribles, pero eran mucho más serios", señala el escritor, que asegura que este ejemplo es "una manifestación más de la rareza del mundo actual, un mundo digitalizado, separado, hecho por gente suelta".



"Por eso me preocupa mucho el declive de la enseñanza, que se supriman asignaturas que son fundamentales para entender el mundo, filosofía, historia, geografía", una ausencia que no se justifica con el argumento de que "todo está en internet. ¿Cómo buscarlo si no sabes qué debes buscar?", se pregunta.



"Gracias a la digitalización y a la robotización están convirtiendo a la sociedad en el mundo entero en una sociedad de gente suelta ignorante", incide para advertir del papel "importante" que la literatura tiene para paliar este problema, que tampoco se solucionará si los jóvenes no se incorporan a la lectura.



Tampoco es optimista sobre la calidad de los autores en la actualidad, cuando "el momento internacional es malo" tanto en el mundo del cine como en el de la literatura y el del pensamiento, dice Luis Goytisolo.



En cuanto a su trabajo advierte de que, tras la reciente publicación de "Coincidencias", en este momento no está enfrascado en la escritura de ninguna obra, una labor en la que se reconoce concienzudo, con un sistema que le lleva dos años preparar un libro y un año escribirlo.



Con 82 años, reconoce no haber perdido "ni ilusión ni fuerzas, por ahora. Incluso me anima que con el tiempo lo que he escrito más bien vaya ganando presencia en lugar de perderla".