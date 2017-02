Homs vaticina el fin del Estado español si hay juicios por el 9N

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, ha afirmado hoy que si el proceso judicial por el 9N acaba en condenas será "el fin del Estado español", porque se verá que "la democracia puede ser castigada con el Código Penal", y basará su defensa en las "contradicciones" de la Fiscalía.



En la víspera de ser juzgado en el Tribunal Supremo por su papel en la organización de la consulta soberanista del 9N de 2014, Homs ha comparecido en rueda de prensa para denunciar que lo que afrontará mañana es "un juicio innegablemente político".



Homs, que se siente "un mero soldado de una causa" y está convencido de tener una "muy sólida argumentación jurídica" frente a las "contradicciones flagrantes" de la Fiscalía, ha remarcado que ya hay una "respuesta política" al proceso soberanista, que es un "no a todo" por parte del Estado, y una "respuesta constitucional", según la cual el Estatut refrendado en 2006 "no cabe en la Constitución".



Según Homs, la sentencia del Supremo será el "diapasón" que "marcará el tono" de la respuesta penal al 9N, pero, ya sea absolución o condena, el Estado "lo tiene mal".



Si absuelven a los acusados, "a nadie se le pasará por la cabeza decir que no se puede hacer un referéndum", mientras que, si hay condenas, el mensaje será que "en el Estado español la democracia puede ser castigada con el Código Penal", algo "imposible de defender en un Estado democrático y de derecho".



"Si hay una respuesta penal ante un proceso cívico, democrático y pacífico, es el fin del Estado español. Si debe acabar respondiendo por la vía penal, es que el Estado español se ha perdido y ha perdido", ha advertido.



En caso de que los acusados -Homs será juzgado en el Supremo, mientras que Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau ya lo han sido en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el 9N- sean condenados, "la respuesta de Cataluña debe ser la misma" que hasta ahora: "seguir adelante, con una actitud democrática, pacífica, inclusiva".



En este proceso judicial, según Homs, "quien está en falso desde el punto de vista del derecho es el Estado español, quien está violentando las reglas de juego es el Estado español".



Como ya había anunciado, Homs ha señalado que utilizará en su defensa la argumentación de la misma Fiscalía, tanto "el escrito de la junta de fiscales de Cataluña, que concluyó que no había indicio de delito" en el 9N, como las explicaciones que le dio el fiscal al archivar su denuncia contra el Gobierno central por incumplir determinadas sentencias del Tribunal Constitucional (TC).



"Cuando el Gobierno de España manifiestamente incumple sentencias del TC no es delito de ningún tipo", ha protestado Homs, que ve aquí una "doble vara de medir cada vez más descarada" de la Fiscalía, que incurre en "contradicciones" que a su juicio "ponen de manifiesto que hay una intención política detrás", al perseguir a los acusados "en función de la ideología", como en una "república bananera".



En la hipótesis de que haya condena, se ha mostrado dispuesto a presentar recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.



Por otra parte, Homs no ha dado "ninguna credibilidad" a las nuevas informaciones sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales del 3 % en CDC, "vista la experiencia" de las "mentiras artificiosas" vertidas en los últimos años contra su partido.



Homs ha recordado que ya en vísperas de las elecciones catalanas de 2012 aparecieron publicadas informaciones sobre presuntas cuentas de Artur Mas en Suiza y, aunque luego "se acreditó que era falso", la intención era "generar dudas".



Para Homs, la aparición de estas informaciones que involucran a Mas en el 3 % "tiene pinta de que no es casual", ya que llegan justo antes de su juicio por el 9N en el Tribunal Supremo.