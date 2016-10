El juicio de las "black" se reanuda este lunes

El tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional reanuda este lunes el juicio de las tarjetas `black` con la declaración en calidad de testigo del expresidente de Caja Madrid entre 1988 y 1996 Jaime Terceiro, señalado por muchos como el que instauró la práctica en la caja extinta.



Se trata de la undécima sesión del juicio que sienta en el banquillo de los acusados a 65 exaltos cargos y directivos de la entidad por el uso presuntamente fraudulento que hicieron con sus plásticos. Esta nueva vista estará dedicada a continuar con la ronda de testificales propuestas por las partes y que iniciaron el exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú y el director de auditoría de Bankia, Iñaki Azaola.



La declaración del predecesor de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid es una de las más esperadas puesto que a lo largo del proceso ha sido señalado por algunos --entre ellos el propio Blesa-- como el creador de las tarjetas con las que los encausados hicieron gastos por valor de 12,5 millones entre los años 2003 y 2012.



La comparecencia de Terceiro estaba prevista para la primera sesión dedicada a testificales el pasado 11 de octubre pero un error de citación hizo que se retrasara su declaración para noviembre. Sin embargo las quejas de la defensa --argumentaron que tal retraso suponía una "clarísima indefensión" y una "perversión del sistema procesal"-- han provocado que el exdirectivo se someta a las preguntas de las partes este lunes.



Terceiro, que comenzó su presidencia en la caja extinta el mismo año en que el Consejo de Administración acordó la puesta en marcha de las visas, será interrogado previsiblemente por la naturaleza de las mismas --si eran para gastos de representación como han apuntado algunos encausados--, por su fiscalidad y por si los cargos que se realizaban requerían justificación.



NO USARON SU BLACK



Además de Terceiro, prestarán declaración los exconsejeros de Caja Madrid Esteban Tejera (actual vicepresidente primero de Mapfre) e Íñigo María Aldaz, dos de los cuatro altos cargos de la caja que decidieron no realizar ninguna operación con la `black`, al igual que hizo el exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú, quien argumentó ante el tribunal que desaconsejó a Rodrigo Rato y a Miguel Blesa emplear la suya.



También está llamado a declarar el que fuera vicesecretario general del Consejo de Administración de la caja Vicente Espinosa, señalado por casi la totalidad de miembros de la Comisión de Control como la persona que les entregó en mano su tarjeta opaca y les explicó las condiciones de uso de la misma.



En la última sesión, celebrada el pasado día 11, las defensas renunciaron a la declaración de más de una decena de testigos como Carmen Alonso Pérez, Carmen Carnero Silvo, Eva Cerceda López, Víctor Sánchez, el director de la Asesoría Jurídica de Bankia, Félix Fernando Manzanedo, o Juan Chozas Pedrero, entre otros.



El juicio, que arrancó el pasado 26 de septiembre, ha celebrado hasta el momento diez sesiones destinadas a las cuestiones previas, la declaración de los 65 exaltos cargos encausados, --a los que se les atribuye delito continuado de apropiación indebida y administración desleal-- y cerca de una decena de testigos.



POSTURA DE LA FISCALÍA



El representante del Ministerio Fiscal está centrando su interrogatorio en dirimir quién y cómo les otorgó la tarjeta a los beneficiarios de la misma, si conocían si tributaba a Hacienda, si era entendida como gastos de representación o bien como retribución y si les explicaron que existía algún límite legal (y en caso de haberlo, si lo cumplían o no).



Durante su declaración ante la magistrada Murillo, los exaltos cargos que se enfrentan a penas de cárcel que van desde uno hasta seis años, han rechazado en bloque el informe pericial presentado por Bankia y que incluye el desglose de los gastos efectuados por todos ellos entre 2003 y 2012 en joyas, viajes, alimentación, ropa de marca o extracciones en cajeros.



Así, han denunciado que se les han clonado tarjetas, que se le atribuyen gastos en países que nunca han visitado o en restaurantes que nunca han pisado o incluso importes en gasolina que, haciendo una regla de tres, les hubiera valido para dar la vuelta al mundo 7,9 veces, según expuso en su turno de palabra Javier De Miguel Sánchez.



Sin embargo no todos ellos --entre los que se encuentra una nutrida representación de políticos del PP, PSOE e IU, además de representantes sindicales y de CEIM y la CEOE--, coinciden en la finalidad con la que se les dio la `black`, ya que mientras algunos argumentan que la caja la otorgaba para gastos de representación, otros defienden que era parte de su remuneración y que no tenían que justificar los cargos que efectuaban.