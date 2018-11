Junqueras no quiere la lista unitaria para las europeas que propone Puigdemont

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, rechaza la oferta de Carlos Puigdemont de ir juntos en una lista conjunta a las elecciones europeas, asegurando que el independentismo debe presentarse en las próximas contiendas electorales con "planteamientos unitarios" pero con listas separadas, ya que considera que así podrá maximizar los apoyos.

"No hay opciones buenas y opciones malas. Hay opciones más útiles y opciones menos útiles. Se ha demostrado que ir separados pero con planteamientos unitarios es mucho más eficaz", ha expuesto en una entrevista en la Cadena Ser-Radio Barcelona.

El exvicepresidente del Govern, que ha respondido por escrito al estar en prisión preventiva hace más de un año, ha recordado que ERC sí apostó en el pasado por listas conjuntas y ha concluido: "Nosotros siempre apostamos por la solución más útil en cada momento".

Junqueras considera que con candidaturas separadas se maximizan las posibilidades de éxito porque las diferentes candidaturas independentistas pueden recabar apoyos del centro hacia la izquierda y del centro hacia la derecha para "conseguir el mejor resultado posible".

El líder republicano se pronuncia en estos términos el mismo día que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont (JxCat) ha apostado por una lista conjunta del independentismo liderada por Junqueras y con él de número dos a las elecciones europeas.

ERC ya ha decidido que Junqueras será su candidato a las elecciones europeas en una lista propia, y el republicano ha expuesto que su candidatura debe servir para "explicar a Europa y al mundo entero las injusticias y arbitrariedades que se producen en España".

"Hace uno años fui eurodiputado y estoy convencido de que es el mejor espacio para explicar" la situación de Cataluña y de los presos, ha concluido.

Relación con Carles Puigdemont

Preguntado por sus relaciones con Puigdemont, ha respondido que él siempre ha tratado de hablar con todo el mundo "pese a las dificultades", y que en sus actuales condiciones sigue intentando hacer lo mismo e incluso con más intensidad.



"Siempre he dicho que nuestro trabajo es el de coser el país y a esto dedicaré mis esfuerzos, y no solo entre el independentismo, sino con todos los demócratas", y ha acusado a Cs, PP y VOX de hablar solo de odio y división.



Junqueras da la bienvenida a la Crida Nacional per la República que impulsan Puigdemont y el presidente Quim Torra, aunque no la ve como un plataforma unitaria del independentismo como la definen sus impulsores, sino como un intento del soberanismo de alcanzar y seducir al "espacio de la derecha" ideológica.



El exvicepresidente del Govern no se pronuncia sobre si algún día aspira a volver a ser candidato a la Presidencia de la Generalitat y ha reivindicado que el proyecto de ERC no se basa en personalismos: "Haré siempre lo que sea más útil para defender los valores republicanos".

Situación judicial

Sobre su situación judicial y la del resto de presos, ha asegurado que no renuncia a evitar un fallo condenatorio en el juicio del Tribunal Supremo: "Si no se inventan los hechos y se aplica la ley, la sentencia solo puede absolutoria".



Ha criticado el "reparto de cromos" con el que considera que PP y PSOE han renovado el Consejo General del Poder Judicial, lo que a su juicio demuestra que la justicia está politizada, y ha recordado que él pidió la recusación de Manuel Marchena en su causa.



Además ha lamentado el "espectáculo lamentable" que dio el Tribunal Supremo sobre las hipotecas, y ha concluido que es ejemplo de que la justicia toma decisiones arbitrarias que hacen que la ciudadanía pierda la confianza en ella.