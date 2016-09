Llegan a Ferraz los tres miembros críticos de la Comisión de Garantías

Los tres miembros críticos de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE han llegado a la sede de Ferraz después de que no se haya atendido su solicitud de que haya una reunión de este órgano antes del Comité Federal de mañana.



María Jesús Montero, Inés Ayala y Wilfredo Jurado habían dado de ultimátum hasta esta tarde para que la presidenta de la comisión, Isabel Celaá, la reuniese para tratar la dimisión de 17 integrantes de la Ejecutiva y la petición de los críticos de que se nombre una gestora que releve a Pedro Sánchez al frente del partido.



Los tres vocales han llegado a Ferraz sobre las 18.15 horas, si bien no han querido hacer declaraciones a los medios.



En el escrito que presentaron ayer, jueves, advirtieron que si no había reunión antes del Comité Federal, emitirían su propio informe sobre las dimisiones en la Ejecutiva formalizadas el pasado miércoles.



Celaá, afín a Sánchez, ha convocado una reunión al término del Comité Federal, pero no para deliberar sobre si la Ejecutiva Federal está disuelta, sino para ordenar el proceso de recogida de avales en caso de que salga adelante la propuesta del congreso de Sánchez.



La Comisión de Ética y Garantías, que toma sus decisiones por mayoría, ejerce de órgano arbitral ante los litigios internos.



Cuenta con un quinto integrante, Félix Bolaños, que ejerce de secretario, y al que se sitúa en el entorno de Sánchez.